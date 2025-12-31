Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. Семеньо изглежда се сбогува с Борнемут, но Ираола вярва, че ще играе и срещу Арсенал

Семеньо изглежда се сбогува с Борнемут, но Ираола вярва, че ще играе и срещу Арсенал

  • 31 дек 2025 | 09:32
  • 784
  • 0

Трансферът на Антоан Семеньо от Борнемут в Манчестър Сити изглежда сигурен и до часове крилото трябва да стане играч на "гражданите". Според Фабрицио Романо вчера е имало позитивни разговори между двата клуба и остава да бъдат направени само финалните стъпки. Според информациите клубът от "Етихад" ще плати неговата клауза в размер на 65 милиона паунда на три равни вноски в рамките на три години. Според "Гардиън" самият играч ще подпише договор за пет години със заплата от 150 000 паунда седмично.

Семеньо вчера игра 90 минути в мача срещу Челси на "Стмафорд Бридж", а след последния съдийски сигнал изглежда се сбогува с феновете на "черешките". Мениджърът на отбора Андони Ираола вярва, че това обаче не е бил последният двубой на ганаеца за Борнемут и той може да играе и в домакинството срещу Арсенал след три дни.

"Той е огромен играч за нас и ще продължи да бъде с отбора. Това определено не беше последния му мач за нас. Очаквам да играе срещу Арсенал. Сега трябва да се възстанови, защото след три дни приемаме Арсенал, който е на върха на класирането", коментира Ираола след мача на "Стамфорд Бридж".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ираола: Трябваше да водим на почивката

Ираола: Трябваше да водим на почивката

  • 31 дек 2025 | 06:29
  • 896
  • 0
Важен защитник пропуска следващите мачове на Лийдс

Важен защитник пропуска следващите мачове на Лийдс

  • 31 дек 2025 | 06:11
  • 2023
  • 0
Селекционерът на Кот д'Ивоар: Африканският футбол се нуждае от още един силен турнир

Селекционерът на Кот д'Ивоар: Африканският футбол се нуждае от още един силен турнир

  • 31 дек 2025 | 05:58
  • 1610
  • 0
Конър Брадли: Амбицирани сме да продължим добрата серия

Конър Брадли: Амбицирани сме да продължим добрата серия

  • 31 дек 2025 | 05:33
  • 1888
  • 0
Реал Мадрид привлече 17-годишен защитник

Реал Мадрид привлече 17-годишен защитник

  • 31 дек 2025 | 05:05
  • 2358
  • 2
Ювентус блокира трансфера на Матия Перин в Дженоа

Ювентус блокира трансфера на Матия Перин в Дженоа

  • 31 дек 2025 | 04:47
  • 1806
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – обзорът на Sportal.bg

Годината на Левски – обзорът на Sportal.bg

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 1820
  • 3
Годината на ЦСКА – обзорът на Sportal.bg

Годината на ЦСКА – обзорът на Sportal.bg

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 3120
  • 7
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 607
  • 0
ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:02
  • 15268
  • 3
Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

  • 31 дек 2025 | 00:13
  • 32906
  • 135
Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

  • 30 дек 2025 | 23:33
  • 24245
  • 26