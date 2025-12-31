Семеньо изглежда се сбогува с Борнемут, но Ираола вярва, че ще играе и срещу Арсенал

Трансферът на Антоан Семеньо от Борнемут в Манчестър Сити изглежда сигурен и до часове крилото трябва да стане играч на "гражданите". Според Фабрицио Романо вчера е имало позитивни разговори между двата клуба и остава да бъдат направени само финалните стъпки. Според информациите клубът от "Етихад" ще плати неговата клауза в размер на 65 милиона паунда на три равни вноски в рамките на три години. Според "Гардиън" самият играч ще подпише договор за пет години със заплата от 150 000 паунда седмично.

Семеньо вчера игра 90 минути в мача срещу Челси на "Стмафорд Бридж", а след последния съдийски сигнал изглежда се сбогува с феновете на "черешките". Мениджърът на отбора Андони Ираола вярва, че това обаче не е бил последният двубой на ганаеца за Борнемут и той може да играе и в домакинството срещу Арсенал след три дни.

"Той е огромен играч за нас и ще продължи да бъде с отбора. Това определено не беше последния му мач за нас. Очаквам да играе срещу Арсенал. Сега трябва да се възстанови, защото след три дни приемаме Арсенал, който е на върха на класирането", коментира Ираола след мача на "Стамфорд Бридж".

