Гуардиола за Шерки: Понякога му крещя, а понякога искам да го целуна

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола нерядко е изрязявал недоволството си от представянето на Райън Шерки, но вчера при успеха над Нотингам с 2:1 му е идвало „даго целуне“ по собствените му думи.

След доста дълги периоди на непостоянство, в последно време френският полузащитник демонстрира истински моменти на гениалност, след като вкара победния гол в 83-ата минута при визитата на стадион „Сити Граунд“. Освен попадението, Шерки изработи и откриващия гол на Тижани Райндерс, след който обаче Омари Хътчинсън изравни.

„Има моменти, в които му викам, и има моменти, в които искам да го целуна, така че имам това смесено чувство към него. Искам да му позволя да изрази невероятния си талант. Трябва да играем по-добре при изнасянето от задни позиции, за да може да получава повече топки от тази позиция, но въпреки усилията, които явно всички влагат, не се получава всеки път. Второто полувреме беше малко по-добро този път“, каза Гуардиола по повод вчерашната победа.

Тя имаше особена стойност за тима, тъй като е и шеста подред – едно зловещо предупреждение към съперниците си в Премиършип, че навлизат във форма. И Сити намери начин да спечели мач, който Гуардиола призна, че отборът му щеше да загуби миналия сезон, ако и двата отбора бяха в такава форма.

„Знам, че с многото мачове, които минават, спомените избледняват. Но при шестте ни шампионски титли във Висшата лига имаме много такива двубои. Освен това, успехът е ценен и заради качеството на противника. Шон Дайш създаде наистина топ, топ-отбор. След такива моменти е много по-важно да осъзнаеш кога и къде си страдал в мача. Защо не си играл добре? В противен случай нямаш шанс да надградиш. През миналата година този мач щяхме да го загубим 10 пъти от 10 опита“, сигурен е Гуардиола.

Снимки: Gettyimages