Семеньо е на крачка от Манчестър Сити

Антоан Семеньо е много близо до преминаване в Манчестър Сити. Представители на играча са в Манчестър, където финализират личните му условия, твърди "Скай Спортс". В същото време "гражданите" са започнали разговори с Борнемут по трансфера му.

Очаква се Ман Сити да плати 65 милиона лири за 25-годишното крило. Това е сумата, заложена в клауза за разтрогване на договора на футболиста, която ще е активна между 1 и 10 януари. Разговорите между двата клуба ще продължат в близките дни, като клубът от "Етихад" се надява трансферът да е финализиран в първите дни на новата година.

🚨 BREAKING: Man City have a broad agreement with Bournemouth to pay Semenyo's hefty £60M + £5M release clause fee over three instalments.



[@GraemeBailey] pic.twitter.com/XViWIId9nl — Mcfc_Galaxy (@McfcGalaxy1894) December 30, 2025

Манчестър Сити е единственият клуб, който преговаря с Борнемут, въпреки че интерес имаше от страна на Ливърпул, Челси, Манчестър Юнайтед и Тотнъм. "Сините" от Лондон отправиха запитване, но след това не влязоха в преговори. "Шпорите" пък се насочиха към други цели. Въпреки спекулациите, че е възможно Ливърпул в последния момент да се намеси в битката за подписа на Семеньо, на този етап това не се случва.

Man City could have the league's most dangerous front four if they get Semenyo ⚠️



All for a combined £150M 😳💰 pic.twitter.com/Hp3dt7z3AE — LiveScore (@livescore) December 30, 2025

Въпреки евентуалното привличане на Семеньо, Пеп Гуардиола има желание да задържи Савиньо и Омар Мармуш за втория полусезон. Интерес има към Оскар Боб, който може да бъде пуснат да премине в друг клуб. Борнемут пък започва търсенето на заместник на Семеньо. Един от вариантите е Бренън Джонсън от Тотнъм, към когото обаче има оферта от Кристъл Палас.