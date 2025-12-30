Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Семеньо е на крачка от Манчестър Сити

Семеньо е на крачка от Манчестър Сити

  • 30 дек 2025 | 14:53
  • 1532
  • 1

Антоан Семеньо е много близо до преминаване в Манчестър Сити. Представители на играча са в Манчестър, където финализират личните му условия, твърди "Скай Спортс". В същото време "гражданите" са започнали разговори с Борнемут по трансфера му.

Очаква се Ман Сити да плати 65 милиона лири за 25-годишното крило. Това е сумата, заложена в клауза за разтрогване на договора на футболиста, която ще е активна между 1 и 10 януари. Разговорите между двата клуба ще продължат в близките дни, като клубът от "Етихад" се надява трансферът да е финализиран в първите дни на новата година.

Манчестър Сити е единственият клуб, който преговаря с Борнемут, въпреки че интерес имаше от страна на Ливърпул, Челси, Манчестър Юнайтед и Тотнъм. "Сините" от Лондон отправиха запитване, но след това не влязоха в преговори. "Шпорите" пък се насочиха към други цели. Въпреки спекулациите, че е възможно Ливърпул в последния момент да се намеси в битката за подписа на Семеньо, на този етап това не се случва.

Въпреки евентуалното привличане на Семеньо, Пеп Гуардиола има желание да задържи Савиньо и Омар Мармуш за втория полусезон. Интерес има към Оскар Боб, който може да бъде пуснат да премине в друг клуб. Борнемут пък започва търсенето на заместник на Семеньо. Един от вариантите е Бренън Джонсън от Тотнъм, към когото обаче има оферта от Кристъл Палас.

