Нотингам подаде жалба срещу съдийството на мача с Манчестър Сити

Нотингам Форест е подал жалба до организацията на професионалните съдии в Англия (PGMOL) относно съдийството на мача срещу Манчестър Сити, който загуби с 1:2 в събота, съобщават британските медии. Клубът е поискал аудио записите от разговорите между съдиите по време на двубоя.
Оплакванията на Нотингам са свързани с две ситуации. Според клуба Рубен Диаш е трябвало да получи втори жълт картон в началото на второто полувреме. Тогава бранителят напарви нарушение срещу Игор Жезус, като спря обещаваща атака. Според Шон Дайч в началото на атаката за победния гол, дело на Раян Шерки, е имало нарушение на Нико О'Райли срещу Моргън Гибс-Уайт.
Снимки: Imago