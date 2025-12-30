Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  Нотингам подаде жалба срещу съдийството на мача с Манчестър Сити

Нотингам подаде жалба срещу съдийството на мача с Манчестър Сити

  • 30 дек 2025 | 10:43
  • 358
  • 0

Нотингам Форест е подал жалба до организацията на професионалните съдии в Англия (PGMOL) относно съдийството на мача срещу Манчестър Сити, който загуби с 1:2 в събота, съобщават британските медии. Клубът е поискал аудио записите от разговорите между съдиите по време на двубоя.

Оплакванията на Нотингам са свързани с две ситуации. Според клуба Рубен Диаш е трябвало да получи втори жълт картон в началото на второто полувреме. Тогава бранителят напарви нарушение срещу Игор Жезус, като спря обещаваща атака. Според Шон Дайч в началото на атаката за победния гол, дело на Раян Шерки, е имало нарушение на Нико О'Райли срещу Моргън Гибс-Уайт.

Снимки: Imago

