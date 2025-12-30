Нотингам подаде жалба срещу съдийството на мача с Манчестър Сити

Нотингам Форест е подал жалба до организацията на професионалните съдии в Англия (PGMOL) относно съдийството на мача срещу Манчестър Сити, който загуби с 1:2 в събота, съобщават британските медии. Клубът е поискал аудио записите от разговорите между съдиите по време на двубоя.

Оплакванията на Нотингам са свързани с две ситуации. Според клуба Рубен Диаш е трябвало да получи втори жълт картон в началото на второто полувреме. Тогава бранителят напарви нарушение срещу Игор Жезус, като спря обещаваща атака. Според Шон Дайч в началото на атаката за победния гол, дело на Раян Шерки, е имало нарушение на Нико О'Райли срещу Моргън Гибс-Уайт.

Nottingham Forest say they have made a formal complaint to officiating body the PGMOL over key decisions they feel went against them in Saturday’s defeat to Manchester City.



Sources briefed on the situation indicated the club have put their concerns in writing regarding two key… pic.twitter.com/uWX2qUZjCL — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 29, 2025

Снимки: Imago