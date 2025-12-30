Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) преговарят за национал

Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) преговарят за евентуалния трансфер на Оскар Боб от английския в германския клуб. Според “Дейли Мейл” на дневен ред е схемата за първоначален наем с опция за откупуване в размер на около 34 млн. евро (30 млн. паунда).

22-годишният флангови нападател е в школата на Сити още от 16-годишен, но така и не успява да се наложи в първия тим. Освен това “гражданите” ще трябва да продадат някого, тъй като изглежда сигурни за привличането на Антоан Семеньо от Борнемут, а двамата играят на сходни позиции.

Боб, който е национал на Норвегия, има общо 162 мача с 34 гола и 37 асистенции за различните формации на клуба от Манчестър.