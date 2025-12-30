Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) преговарят за национал

Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) преговарят за национал

  • 30 дек 2025 | 15:43
  • 216
  • 0
Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) преговарят за национал

Манчестър Сити и Борусия (Дортмунд) преговарят за евентуалния трансфер на Оскар Боб от английския в германския клуб. Според “Дейли Мейл” на дневен ред е схемата за първоначален наем с опция за откупуване в размер на около 34 млн. евро (30 млн. паунда).

22-годишният флангови нападател е в школата на Сити още от 16-годишен, но така и не успява да се наложи в първия тим. Освен това “гражданите” ще трябва да продадат някого, тъй като изглежда сигурни за привличането на Антоан Семеньо от Борнемут, а двамата играят на сходни позиции.

Боб, който е национал на Норвегия, има общо 162 мача с 34 гола и 37 асистенции за различните формации на клуба от Манчестър.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

  • 30 дек 2025 | 13:47
  • 3078
  • 0
Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

Според селекционера на Египет ше е полезно Купата на африканските нации да се провежда на две години

  • 30 дек 2025 | 13:34
  • 1256
  • 0
Ливърпул реши кардинално един от най-големите си проблеми

Ливърпул реши кардинално един от най-големите си проблеми

  • 30 дек 2025 | 13:29
  • 7784
  • 3
Японска легенда с нов клуб на 58 години

Японска легенда с нов клуб на 58 години

  • 30 дек 2025 | 12:30
  • 1361
  • 0
Унай Емери: Мечтата ми е да спечеля Шампионската лига

Унай Емери: Мечтата ми е да спечеля Шампионската лига

  • 30 дек 2025 | 11:54
  • 1684
  • 0
Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

Дзола за титлата в Италия: Най-силният отбор е Интер, но аз съм романтик и ще кажа Наполи

  • 30 дек 2025 | 11:15
  • 1514
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 11898
  • 9
Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 20947
  • 29
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 18302
  • 4
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 7792
  • 12
Не беше скучна година

Не беше скучна година

  • 30 дек 2025 | 10:41
  • 6214
  • 6
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 24769
  • 22