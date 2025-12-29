Популярни
Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

  • 29 дек 2025 | 10:34
  • 4572
  • 0

От Манчестър Сити са влезли в разговори с Борнемут за уточняване на детайлите по очакваното активиране на клаузата на Антоан Семеньо, съобщи “Скай Спортс”. Въпросната клауза е в размер на 65 млн. паунда и според информациите е валидна до 10 януари.

Представители на футболиста са очаквани на "Етихад" днес, за да договорят личния контракт на играча.

От известно време насам “гражданите” са сочени за фаворити за привличането на атакуващия футболист, а и изглежда, че и той иска при тях. Така Семеньо избира Сити пред Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Челси и Тотнъм, за които се говореше, че също го искат в редиците си.

Самият пазар отваря на 1 януари, което означава, че ако трансферът се реализира, до дни ганаецът ще е част от състава на Джосеп Гуардиола. Самият Семеньо е национал на Гана, но сега не е на Купата на африканските нации, защото отборът му не се класира.

