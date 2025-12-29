Финални разговори по трансфера на Манчестър Сити за 65 млн. паунда

От Манчестър Сити са влезли в разговори с Борнемут за уточняване на детайлите по очакваното активиране на клаузата на Антоан Семеньо, съобщи “Скай Спортс”. Въпросната клауза е в размер на 65 млн. паунда и според информациите е валидна до 10 януари.

Представители на футболиста са очаквани на "Етихад" днес, за да договорят личния контракт на играча.

BREAKING: Manchester City open talks with Bournemouth to negotiate the finer points of Antoine Semenyo's £65m release clause 💬 pic.twitter.com/C6keI7MTS4 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 29, 2025

От известно време насам “гражданите” са сочени за фаворити за привличането на атакуващия футболист, а и изглежда, че и той иска при тях. Така Семеньо избира Сити пред Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Челси и Тотнъм, за които се говореше, че също го искат в редиците си.

Самият пазар отваря на 1 януари, което означава, че ако трансферът се реализира, до дни ганаецът ще е част от състава на Джосеп Гуардиола. Самият Семеньо е национал на Гана, но сега не е на Купата на африканските нации, защото отборът му не се класира.