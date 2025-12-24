Популярни
Футболистите на Лудогорец с благотворителна инициатива в навечерието на Коледа

Футболистите на Лудогорец зарадваха деца без родители от центровете за настаняване от семеен тип в Разград с подаръци и лакомства. Освен това, играчите на "орлите" зарадваха Дома за медико-социални грижи, както и Дома за стари хора в града.

Ето какво написаха от клуба:

"Футболът обединява.

А добротата – променя съдби.

В навечерието на Коледа футболистите от първия отбор на Лудогорец избраха да дарят надежда. С лични средства те зарадваха деца без родители от центровете за настаняване от семеен тип в Разград с подаръци и лакомства.

С грижа и внимание отборът осигури дивани за децата с увреждания в Дома за медико-социални грижи и топли олекотени завивки за 80 възрастни хора в Дома за стари хора в града.

Коледа е повече от празник – тя е съпричастност.

Нека бъдем хора. Всеки ден. Защото понякога една усмивка и едно малко дело могат да променят нечий цял свят".

