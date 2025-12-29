Хьогмо иска да задържи двама от основните играчи на Лудогорец

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо е обявил пред ръководството на клуба, че не иска нападателят Квадво Дуа и атакуващият халф Петър Станич да бъдат продавани тази зима, съобщава "Тема Спорт". Към сърбина има сериозен интерес от чужбина, като последно се заговори, че е в полезрението на Бетис. Станич, който е юноша на Цървена звезда, дойде през лятото от ТСЦ Бачка Топола и веднага се превърна в основен играч. 24-годишният полузащитник взе участие в общо 29 мача във всички турнири, в които вкара 10 гола и направи 8 асистенции.

Швейцарският национал Дуа се завърна в края на есенния дял, след дълго възстановяване от контузия, и веднага напомни за себе си. В 5 двубоя за първенство и купата вкара 5 гола и пак прикова вниманието на клубовете от чужбина.

Хьогмо, който пое тази есен разградчани, е останал силно впечатлен от изявите и на двамата. Той е заявил, че Дуа и Станич са изключително висока класа и тяхното присъствие ще е много важно в битката за титлата и излизане към плейофите в Лига Европа.

Наскоро се появиха информации, че Лудогорец може да се раздели с дефанзивния халф Агибу Камара. Националът на Гвинея се възстановява от операция, но и за него Хьогмо имал по-особено мнение и искал задължително да го види в игра. Така че засега всякакви действия с бившия играч на Олимпиакос са замразени.

В лазарета е и шведският десен бек Йоел Андерсон, който бе привлечен през лятото от датския Мидтиланд. Завръщането на Андерсон и Камара реално ще донесе двама нови играчи за Хьогмо. Това е и една от причините тази зима Лудогорец да не е активен на трансферния пазар. Разградчани няма да правят мащабна зима селекция, като се очакват да вземат един или максимум двама нови.