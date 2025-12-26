Популярни
  Лудогорец
  Млад защитник на Лудогорец няма да започне пълноценна подготовка след Нова година

  • 26 дек 2025 | 12:50
  • 726
  • 1
Младият защитник на втория отбор на Лудогорец Наско Янев няма да започне пълноценна подготовка след Нова година, тъй като все още не може да се възстанови пълноценно след лечение на разтегнати връзки на глезена.

Футболистите на Лудогорец с благотворителна инициатива в навечерието на Коледа
Футболистите на Лудогорец с благотворителна инициатива в навечерието на Коледа

Янев се контузи лошо по време на мача от 19-ия кръг на Втора лига между ЦСКА II и Лудогорец II, който завърши 0:0. Роденият в Хасково ляв защитник беше заменен принудително в 79-ата минута, след като пострада при сблъсък с Илиян Антонов от ЦСКА II. Футболистът беше откаран с линейка в болница, но при прегледа се оказа, че е имал късмет със степента на увреждането.

След като минаха преглед и ядрено-магнитен резонанс, както и началната физиотерапия, лекарите препоръчаха на младия футболист да започне лека бегова работа в началото на януари, а постепенно ще увеличава натоварването и очакванията са да се върне на терена в края на втория месец от годината.

