Петър Станич: Има голямо напрежение, когато си шампион 14 години поред

Атакуващият полузащитник Петър Станич се отчете с 10 гола и 8 асистенции за Лудогорец в 29 мача във всички надпревари през този сезон. Той не се нуждаеше от сериозна покана, за да се развихри и да се доближи до най-доброто си постижение - 12 попадения през миналата кампания (2024/25), с които впечатли "орлите".

"Лудогорец бяха упорити, но това, което ме привлече най-много, беше проектът, който ми представиха. Те са редовни участници в Европа и са шампиони през последните 14 години, а аз обичам да печеля. Така че това беше най-голямата причина за моето пристигане", сподели Петър Станич пред Sportske.net.

Той започна силно със зеления екип, но някак си се "отключи" с идването на новия старши треньор Пер-Матиас Хьогмо, в края на октомври. Специалистът видя в него идеалната "фалшива деветка". Така Станич се превърна в актуалния голмайстор на Лига Европа с шест попадения.

"С Хьогмо се разбрахме от самото начало. Моят стил подхожда на неговата система. Това, което най-много ми харесва, е, че той винаги ни казва, независимо от противника, да играем нашата си игра и да се наслаждаваме на нея. Бях "фалшива деветка" в няколко мача и може би за това тези числа - с головете ми, излязоха на преден план. Естествената ми позиция е в средата на терена, атакуващ полузащитник, но през цялата си кариера до момента се научих да отговарям на изискванията на много позиции, така че това се вижда сега и в европейските мачове, и на сцената в България. Играл съм на няколко различни позиции, което дава предимство както на отбора, така и на мен", добавя Станич.

"Моят личен модел за подражание, когато играеше, беше Месут Йозил. Винаги съм харесвал начина, по който се движи на терена, решенията, които предлага цялостният му стил. Той и Де Бройне са моите примери, които следвам", разкрива още сърбинът за себе си.

Относно хеттрика си във вратата на Селта и амбициите в ЛЕ, той споделя: "Чувството е наистина невероятно, но искам още да помагам на отбора си да се класира за елиминациите напролет. Имаме още два мача през януари и мисля, че с играта, която показахме в предишните двубои, имаме голям шанс да продължим напред към плейофите. Рейнджърс и Ница са два много големи клуба и не бива да ги отписваме. Те са дългогодишни участници в европейските турнири и разполагат с много добри играчи. Да, в малко по-лоша форма са, но всичко това може да се обърне по време на зимната пауза, така че ще влезем в тези мачове както във всеки друг и няма да гледаме назад към миналото", споделя Петър Станич.

Относно битката за титлата в България и изоставането от лидера Левски, той казва: "Има голямо напрежение, когато си шампион 14 години поред. Да спечелиш шампионата отново и отново не е лесно, когато се бориш на три фронта, но всички искахме да играем на тези три фронта, така че не можем да се оплакваме. Разбира се, има напрежение по време на всеки мач, особено защото всеки, когато играе срещу шампиона, дава 110 процента от себе си. Така че е хубаво, но носи и голяма отговорност на терена", категоричен е атакуващият халф. А изявите му на терена му дават и надежда, че може да получи повиквателна от новия селекционер на Сърбия за контроли през март.

"Мисля, че това е мечтата на всеки футболист - да представя страната си в голямо състезание. Концентриран съм върху игрите си в клуба и се справям добре, и ако дойде обаждането от Паунович, ще бъда щастлив. Дотогава трябва да остана фокусиран", завършва 24-годишният футболист.