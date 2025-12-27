Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Георги Миланов в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец си хареса исландски нападател

Лудогорец си хареса исландски нападател

  • 27 дек 2025 | 09:44
  • 1152
  • 0

Лудогорец иска да се подсили с исландския нападател Стефан Сигурдарсон. Той е на 24 години и играе за норвежкия Сандефьорд. Таранът е висок 194 сантиметра и има договор до края на 2027 година.

Млад защитник на Лудогорец няма да започне пълноценна подготовка след Нова година
Млад защитник на Лудогорец няма да започне пълноценна подготовка след Нова година

За интереса към атакуващия футболист от страна на разградчани съобщи журналистът Стан де Вал. Той посочи, че "орлите" ще имат сериозна конкуренция за подписа на Сигурдарсон в лицето на полския Ракув, както и още няколко клуба от Екстракласа. Информацията гласи, че новият треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо лично е настоял за привличането на Сигурдарсон. Исландецът изпраща отличен сезон в Норвегия. Той изигра 28 двубоя във всички турнири, в които вкара 15 гола и направи една асистенция.

Стефан Сигурдарсон има мачове за националния отбор на Люксембург до 17 години, където преминава голяма част от детството му. След това играе за същата възрастова група на Исландия. Той все още не е дебютирал за представителния отбор на "викингите".

Кариерата на нападателя преминава основно в Исландия. Той е бил собственост на Брейдаблик, като има периоди под наем в Аугнаблик, ИБВ, Копавогур и Гриндавик. През лятото на 2023 година преминава в белгийския Патро Айсден, след което е продаден на Сандефьорд.

Лудогорец разполага с Квадво Дуа, Ерик Биле и Матеус Машадо за върха на атаката. Последните двама обаче разочароват с представянето си.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Джон Тери може да стане треньор на Филип Кръстев

Джон Тери може да стане треньор на Филип Кръстев

  • 27 дек 2025 | 01:56
  • 1933
  • 1
Паскалев и Сараево се разделят

Паскалев и Сараево се разделят

  • 26 дек 2025 | 22:34
  • 3565
  • 1
Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

  • 26 дек 2025 | 20:47
  • 22000
  • 40
Сантандер дири заместник на Андреев

Сантандер дири заместник на Андреев

  • 26 дек 2025 | 18:17
  • 12051
  • 19
Цветомир Найденов си припомни времето в областната група: И там има корумпета

Цветомир Найденов си припомни времето в областната група: И там има корумпета

  • 26 дек 2025 | 17:55
  • 4324
  • 15
Силен трансфер за Рилски спортист

Силен трансфер за Рилски спортист

  • 26 дек 2025 | 16:49
  • 4155
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Георги Миланов: Румънското първенство се развива много бързо

Георги Миланов: Румънското първенство се развива много бързо

  • 27 дек 2025 | 10:05
  • 1743
  • 0
Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Боксинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Боксинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

  • 26 дек 2025 | 23:58
  • 36233
  • 72
Десподов направи анализ на 2025-та и каза кой трябва да спечели “Футболист на годината”

Десподов направи анализ на 2025-та и каза кой трябва да спечели “Футболист на годината”

  • 27 дек 2025 | 09:18
  • 4659
  • 2
Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

  • 27 дек 2025 | 07:14
  • 6744
  • 1
Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

  • 27 дек 2025 | 11:00
  • 919
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

  • 26 дек 2025 | 21:01
  • 21159
  • 25