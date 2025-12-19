Обявиха кой е най-скъпият футболист в efbet Лига

Международната футболна обсерватория (CIES) публикува своя най-актуален доклад, обхващащ трансферните стойности на играчи от 67 лиги по света. Данните за българската efbet Лига разкриват интересна тенденция – докато Лудогорец продължава да държи първото място по скъпоструващи активи, ножицата с останалите столични грандове започва леко да се затваря, особено благодарение на младите таланти.

На върха на хранителната верига е крилото на Лудогорец – Кайо Видал. Бразилецът, роден през 2000 година, е оценен в диапазона 3.8 – 4.4 милиона евро. Това не е изненада, предвид финансовата мощ на шампионите и факта, че Видал е в идеална футболна възраст и с дългосрочен договор. За него вече се заговори, че има постъпили оферти, които дори надхвърлят прогнозните стойности и гонят близо 7 млн. евро.

Голямата новина обаче идва от стадион „Георги Аспарухов“. Марин Петков е плътно зад лидера с оценка между 3.3 – 3.8 милиона евро. За разлика от вносните звезди, високата оценка на Петков се базира на факта, че е едва на 22 години (род. 2003) и е български национал, което автоматично вдига потенциалната му цена за западен трансфер.

Топ 3 се затваря от вратаря на ЦСКА Фиодор Лапухов. Белоруският страж е оценен на 2.8 – 3.2 милиона евро, което е изключително висока стойност за вратар в нашето първенство.

Специално внимание заслужава Марто Бойчев от ЦСКА 1948. Роденият през 2008 година талант вече струва между 1.6 и 1.9 милиона. Това е най-младият играч в топ класацията, което го превръща в най-конвертируемия актив на „червените“ от Бистрица.

Най-евтин най-скъп футболист има Добруджа. Според изследването най-конвертируем е стражът Галин Григоров, който е оценен в порядъка на 250-290 хил. евро. Добре представящият се тим на Ботев (Враца) обаче е втори отзад напред. За врачани най-скъп е Мартин Смоленски, който дори не е твърд титуляр, но струва от порядъка на 330-390 хил. евро.