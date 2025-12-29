Популярни
Поредно разочарование за Кръстев и Оксфорд

  • 29 дек 2025 | 23:56
Отборът на Оксфорд Юнайтед записа пореден разочароващ резултат този сезон. "Биковете" загубиха с 0:1 в домакинството си на Суонзи, допускайки 12-ата си загуба в Чемпиъншип. Българският национал Филип Кръстев взе участие в мача, появявайки се от резервната скамейка в 55-ата минута.

Единственият гол в мача падна в 14-тата минута. Топката бе центрирана в наказателното поле, къдено Жан Випотник с глава я прати във вратата.

Тази загуба остави Оксфорд в опасната зона на 22-рото място с 22 точки. Суонзи вече е 18-и с 29 точки.

Снимки: Gettyimages

