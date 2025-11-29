Оксфорд и Кръстев изплуваха на спасителния бряг

Отборът на Оксфорд Юнайтед, за който се състезава българският национал Филип Кръстев, победи тима на Ипсуич с 2:1 в среща от 18-ия кръг на Чемпиъншип. С успеха “студентите” се измъкнаха от зоната на изпадащите, докато “трактористите” пропуснаха възможността да се изравнят с втория Стоук Сити.

Кръстев този път бе титуляр и остана на терена до 76-ата минута.

Lining up to take on the Tractor Boys. pic.twitter.com/sdU0e8mVQr — Oxford United (@OUFCOfficial) November 28, 2025

Четвърт час преди края на редовното време националът бе заменен от 22-годишния ирландски халф Тейлър Гудръм.

Another double change for the U's. #OUFC | 🟡 1 - 1 🔵 | 75' pic.twitter.com/Nz3jwF7bDN — Oxford United (@OUFCOfficial) November 28, 2025

Кръстев и компания успяха да се оттеглят на почивката с гол аванс, след като Марк Харис откри резултата в 24-ата минута. Скоро след началото на втората част обаче те се пропукаха и Лейф Дейвис изравни в 53-тата минута. Непосредствено след смяната на българския футболист Оксфорд стигна до победното попадение, което бе дело на Пжемислав Плачета в 77-ата минута.

Благодарение на този резултат Оксфорд Юнайтед спечели за първи път след пет поредни мача без успех. В следващия си мач отборът на Филип Кръстев ще играе с тима на Суонзи, който също гравитира около зоната на изпадащите във второто ниво на английския футбол. Този мач предстои на 6-и декември (събота) от 17:00 часа българско време.



Ипсуич пък загуби след шест поредни мача, в които не познаваше вкуса на загубата. Следващата среща на “трактористите” е визита на Блекбърн в началото на седмицата, на 2-ри декември (вторник) от 21:45 часа българско време.