Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Оксфорд Юнайтед
  3. Оксфорд и Кръстев изплуваха на спасителния бряг

Оксфорд и Кръстев изплуваха на спасителния бряг

  • 29 ное 2025 | 01:27
  • 302
  • 0
Оксфорд и Кръстев изплуваха на спасителния бряг

Отборът на Оксфорд Юнайтед, за който се състезава българският национал Филип Кръстев, победи тима на Ипсуич с 2:1 в среща от 18-ия кръг на Чемпиъншип. С успеха “студентите” се измъкнаха от зоната на изпадащите, докато “трактористите” пропуснаха възможността да се изравнят с втория Стоук Сити.

Кръстев този път бе титуляр и остана на терена до 76-ата минута.

Четвърт час преди края на редовното време националът бе заменен от 22-годишния ирландски халф Тейлър Гудръм.

Кръстев и компания успяха да се оттеглят на почивката с гол аванс, след като Марк Харис откри резултата в 24-ата минута. Скоро след началото на втората част обаче те се пропукаха и Лейф Дейвис изравни в 53-тата минута. Непосредствено след смяната на българския футболист Оксфорд стигна до победното попадение, което бе дело на Пжемислав Плачета в 77-ата минута.

Благодарение на този резултат Оксфорд Юнайтед спечели за първи път след пет поредни мача без успех. В следващия си мач отборът на Филип Кръстев ще играе с тима на Суонзи, който също гравитира около зоната на изпадащите във второто ниво на английския футбол. Този мач предстои на 6-и декември (събота) от 17:00 часа българско време.

Ипсуич пък загуби след шест поредни мача, в които не познаваше вкуса на загубата. Следващата среща на “трактористите” е визита на Блекбърн в началото на седмицата, на 2-ри декември (вторник) от 21:45 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Треньорът на ПАОК съжалява за пропуснатата победа над Бран в Лига Европа и за късното влизане на Десподов

Треньорът на ПАОК съжалява за пропуснатата победа над Бран в Лига Европа и за късното влизане на Десподов

  • 28 ное 2025 | 12:30
  • 1231
  • 1
ПАОК изпусна победата в края, Десподов поигра малко

ПАОК изпусна победата в края, Десподов поигра малко

  • 27 ное 2025 | 21:41
  • 6737
  • 2
Груев стартира срещу Манчестър Сити на "Етихад"?

Груев стартира срещу Манчестър Сити на "Етихад"?

  • 27 ное 2025 | 16:43
  • 8335
  • 7
Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

  • 26 ное 2025 | 11:13
  • 8863
  • 12
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 15879
  • 23
Бербатов за Исак: Ситуацията ми напомня на моята, когато исках да премина в Ман Юнайтед

Бербатов за Исак: Ситуацията ми напомня на моята, когато исках да премина в Ман Юнайтед

  • 25 ное 2025 | 18:34
  • 13698
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 27911
  • 64
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
  • 17866
  • 19
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 23007
  • 106
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 22581
  • 47
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 35257
  • 32
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 14687
  • 13