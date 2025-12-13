Популярни
  Без Филип Кръстев Оксфорд отстъпи на Престън

Без Филип Кръстев Оксфорд отстъпи на Престън

  • 13 дек 2025 | 17:14
Без Филип Кръстев Оксфорд отстъпи на Престън

Оксфорд Юнайтед допусна домакинска загуба с 1:2 от Престън и е на точка над зоната на изпадащите. Българският национал Филип Кръстев бе на резервната скамейка, но не влезе в игра.

Престън, който е в зоната на плейофите, водеше на почивката, след като защитникът Джордън Стори откри в средата на първата част след удар с глава. Домакините реагираха добре и създадоха няколко положения. Два удара бяха блокирани, а вратарят Иверсен направи блестящо спасяване, за да спре удар с глава на Браун.

В началото на второто полувреме Оксфорд пропусна още една възможност и бе наказан в 49-ата минута. Тогава Даниел Джебисън удвои аванса на Престън с петия си гол за сезона. Домакините веднага отговориха и Де Кеерсмакер намали с удар от границата на наказателното поле. Окфорд имаше предимство до края, но защитата на гостите и вратарят успяха да запазят преднината на гостите.

Снимки: Imago

