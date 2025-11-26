Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

Българският национал Филип Кръстев отбеляза единственото попадение за Оксфорд при равенството на тима 1:1 като гост на Норич в мач от 17-ия кръг на Чемпиъншип. Домакините поведоха в 29-ата минута с попадение на Йовон Макама, но българинът донесе точката с драматично късно попадение в добавеното време. Срещата бе и дебют на новия наставник на “канарчетата” Филип Клеман, който застана начело на отбора само преди няколко дни с идеята да спре стремглавото пропадане. С това равенство те все пак успяха да прекратят най-дългата негативна серия в историята си от седем поредни поражения на своя “Кероу Роуд”.

Двата тима си размениха по една опасност в първите минути, за да се стигне до откриването на резултата чрез Макама след половин час игра, когато лошо изчистена топка бе пратена в мрежата от крилото. Домакините изиграха отлично второ полувреме, в което пропуснаха още цял куп опасности, при които можеха да удвоят преднината си и доста по-спокойно да изчакат края на двубоя. Така се стигна до 95-ата минута, когато успоредно подаване отдясно достигна до напълно непокрития Филип Кръстев, който с хубав изстрел прати топката отлично в долния ляв ъгъл и матира вратаря Владан Ковачевич за 1:1.

Оксфорд на Кръстев спечели изключително важна точка в сблъсък с един от преките конкуренти за оставане в Чемпиъншип. Тимът на българина е точно над чертата на изпадащите с 16 точки. Норич е в зоната на изпадащите с 10 пункта.

