Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Оксфорд Юнайтед
  3. Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

  • 26 ное 2025 | 11:13
  • 1263
  • 2

Българският национал Филип Кръстев отбеляза единственото попадение за Оксфорд при равенството на тима 1:1 като гост на Норич в мач от 17-ия кръг на Чемпиъншип. Домакините поведоха в 29-ата минута с попадение на Йовон Макама, но българинът донесе точката с драматично късно попадение в добавеното време. Срещата бе и дебют на новия наставник на “канарчетата” Филип Клеман, който застана начело на отбора само преди няколко дни с идеята да спре стремглавото пропадане. С това равенство те все пак успяха да прекратят най-дългата негативна серия в историята си от седем поредни поражения на своя “Кероу Роуд”.

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Двата тима си размениха по една опасност в първите минути, за да се стигне до откриването на резултата чрез Макама след половин час игра, когато лошо изчистена топка бе пратена в мрежата от крилото. Домакините изиграха отлично второ полувреме, в което пропуснаха още цял куп опасности, при които можеха да удвоят преднината си и доста по-спокойно да изчакат края на двубоя. Така се стигна до 95-ата минута, когато успоредно подаване отдясно достигна до напълно непокрития Филип Кръстев, който с хубав изстрел прати топката отлично в долния ляв ъгъл и матира вратаря Владан Ковачевич за 1:1.

Оксфорд на Кръстев спечели изключително важна точка в сблъсък с един от преките конкуренти за оставане в Чемпиъншип. Тимът на българина е точно над чертата на изпадащите с 16 точки. Норич е в зоната на изпадащите с 10 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Еди Хау: Мачът можеше да се развие по съвсем друг начин

Еди Хау: Мачът можеше да се развие по съвсем друг начин

  • 26 ное 2025 | 08:18
  • 1594
  • 0
Реал се надява да се върне към победите в негостоприемната Атина

Реал се надява да се върне към победите в негостоприемната Атина

  • 26 ное 2025 | 07:40
  • 3063
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 558535
  • 32
Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

  • 26 ное 2025 | 07:02
  • 2050
  • 1
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 4095
  • 0
Атлетико Мадрид се кани да cпре победната серия на Интер

Атлетико Мадрид се кани да cпре победната серия на Интер

  • 26 ное 2025 | 06:00
  • 2028
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 558535
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 7825
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 3904
  • 8
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 5282
  • 5
Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

  • 26 ное 2025 | 07:02
  • 2050
  • 1
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 4095
  • 0