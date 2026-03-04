Лудогорец подготвя 3 млн. евро за капитана на Войводина

Завръщането на Ниегош Петрович в сръбския футбол през юли 2024 г. се оказа изключително успешен ход. С подписването си с Войводина халфът възроди кариерата си след неособено славен период в испанския Гранада.

Петрович бързо се превърна в капитан на Войводина, а отличните му изяви, особено през настоящия сезон, привлякоха вниманието на редица клубове. Както съобщава Meridian sport, цитиран от Sportal.rs, на предстоящия мач между Войводина и Партизан сред гостите ще бъдат и скаути на българския шампион Лудогорец, които пристигат именно заради капитана на тима от Нови Сад.

Твърди се, че представителите на клуба от Разград отдавна следят изявите на Петрович и са изразили желание да го наблюдават на живо в дербито срещу "черно-белите". Трансферът може да се осъществи още през лятото. За своя лидер на терена Войводина иска 3 000 000 евро, както и процент от следваща продажба.

През зимата Ниегош Петрович имаше възможност да се премести в Швеция, но ръководството на "лалетата" отхвърли оферта от 2 200 000 евро. Както е известно, в момента един от най-добрите играчи на Лудогорец е Петър Станич, когото ТСЦ Бачка Топола продаде на българския клуб миналото лято за 2 000 000 евро. Сега "орлите" са се прицелили в Петрович.

Ако сделката се осъществи, Войводина ще продължи успешната си серия от многомилионни продажби на играчи, която продължава вече почти две години. През този период клубът реализира значителни приходи от трансфери на футболисти като Кейлъб Зади Сери, Юсуф Бамиделе, Михайло Иванович, Деян Зукич, Андрия Радулович, Сеид Корач, Лазар Романич, Стефан Букинац и Колинс Сичендже.

Ниегош Петрович е изиграл 86 мача с фланелката на Войводина, в които е отбелязал 12 гола и е записал седем асистенции. Преди Войводина той е играл за Рад, Цървена звезда и споменатия Гранада.

Снимки: Imago