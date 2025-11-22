Популярни
Оксфорд взе точка от един от лидерите, Кръстев влезе като резерва

Оксфорд взе точка от един от лидерите, Кръстев влезе като резерва

Оксфорд Юнайтед взе точка от втория в Чемпиъншип Мидълзбро, след като срещата на “Касам Стейдиъм” завърши 1:1. Филип Кръстев влезе като резерва. Българският национал се включи в 63-ата минута и помогна на своя тим да стигне до точката.

Оксфорд поведе с попадение на Люк Харис в 28-ата минута, а Боро изравни в 54-ата минута след гол на Морган Уитъкър. Гостите имаха предимство по отношение владеенето на топката, но не създадоха много опасности. След този резултат Оксфорд е на 21-о място с актив от 14 точки.

Снимки: Imago

