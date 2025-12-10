Популярни
  Оксфорд Юнайтед
  2. Оксфорд Юнайтед
  Блекбърн и Оксфорд не се победиха във важен сблъсък за целите си, Кръстев не игра

  10 дек 2025
Блекбърн и Оксфорд Юнайтед завършиха при резултат 1:1 сблъсъка си от 20-ия кръг на Чемпиъншип. Така двата отбора, които са съседи в класирането, остават над зоната на изпадащите, като все пак Роувърс има три точки повече. Българският национал Филип Кръстев остана неизползвана резерва в този двубой.

Иначе гостите поведоха в добавеното време на първата част. Центриране от фал създаде разбъркване в наказателното поле на Блекбърн, а Киърън Браун уцели много добре топката от ждроб и нанесе неспасяем удар под напречната греда.

След почивката домакините доминираха сериозно и заслужено стигнаха до равенството в 77-ата минута, когато Тод Кантуел реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Къри.

В последния 1/4 час и двата отбора имаха шансове да стигнат до пълен успех, но не се възползваха.

За Блекбърн това е трето поредно равенство с такъв резултат и четвърти последователен мач без победа в Чемпиъншип. Оксфорд пък остава само с един успех в последните си осем срещи.

Снимки: Imago

