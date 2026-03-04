Тръгна повторното дело за мелето на Магуайър на Миконос

Повторното дело срещу Хари Магуайър в Гърция най-накрая започна след пет неуспешни опита. Футболистът на Манчестър Юнайтед се бори срещу обвинения в сбиване с други британски граждани, нападение и нанасяне на телесни повреди на дошлите на място полицейски служители, оказване на съпротива при арест, както и опит за подкуп.

Става дума за инцидент от лятото на 2020 година, когато по време на почивката си на остров Миконос защитникът се забърка в скандал и беше арестуван и изкара два дни зад решетките. За това тогава английският национал получи условна присъда от 20 месеца и 10 дни.

Самият Магуайър сега не се яви на изслушването на остров Сирос, тъй като се подготвя за предстоящия мач на Юнайтед срещу Нюкасъл в сряда вечер.

Съгласно гръцкото законодателство присъдата беше автоматично отменена след обжалване, но повторното разглеждане на делото беше отлагано цели четири пъти. Първо през май 2023 г. поради ангажираност на защитника на Магуайър, след това през февруари 2024 г. заради стачка на гръцките адвокати, както и още два пъти през март и октомври миналата година.

Съществуваха дори съмнения дали процесът изобщо ще се състои преди изтичането на осемгодишната давност през август 2028 г.

Магуайър, който в четвъртък навършва 33 години, не е задължен да присъства лично на изслушването, докато адвокатите му се опитват да изчистят името му.