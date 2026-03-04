Популярни
  3. Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

  • 4 март 2026 | 16:45
  • 2978
  • 22
Черно море 0:0 Арда, без точен удар на "Тича"

Черно море и Арда играят при резултат 0:0 в двубой от 24-тия кръг на efbet Лига.

"Моряците" не познават вкуса на победата от началото на пролетния полусезон. Отборът на Илиан Илиев стартира втория дял от кампанията с три равенства, а в последния кръг загуби от Добруджа с 1:2. Кърджалийци пък записаха два успеха и едно реми в последните си три срещи и сега момчетата на Александър Тунчев ще преследват още един добър резултат.

Преди началото на мача двата отбора запазиха минута мълчание в памет на легендарния Георги Велинов, който на 1 март си отиде от този свят на 68 години.

Публика и играчи отдадоха почит към Георги Велинов във Варна
Публика и играчи отдадоха почит към Георги Велинов във Варна

Двубоят започна в спокойно темпо, а първата по-сериозна опасност дойде чак в 31-вата минута. Бирсент Карагарен опита удар от трудна позиция, но топката не намери очертанията на вратата. Това беше и единствената интересна ситуация преди почивката. 

Черно море 0:0 Арда

Стартови състави:

Черно море: 33. Пламен Илиев, 2. Цветомир Панов, 4. Росен Стефанов, 28. Влатко Дробаров, 15. Дани Мартин, 71. Васил Панайотов, 29. Берк Бейхан, 8. Асен Дончев, 39. Николай Златев, 23. Димитър Тонев, 19. Георги Лазаров;

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 93. Феликс Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 4. Давид Акинтола, 99. Бирсент Карагарен, 8. Атанас Кабов, 20. Серкан Юсеин, 30. Уилсън Самаке.

Снимки: Startphoto

