Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  1. Sportal.bg
  2. Оксфорд Юнайтед
  3. Филип Кръстев сред първите извадени при загуба на Оксфорд от пряк конкурент

Филип Кръстев сред първите извадени при загуба на Оксфорд от пряк конкурент

  • 6 дек 2025 | 19:01
  • 847
  • 0
Филип Кръстев сред първите извадени при загуба на Оксфорд от пряк конкурент

Оксфорд Юнайтед с Филип Кръстев в стартовия състав претърпя поражение с 0:2 при гостуването на Суонзи в директна битка между два от отборите, който са на крачка от изпадащите. Уелсците бяха записали пет поредни загуби, но този път се надигнаха и сразиха тима на българския национал, с което го изпревари в класирането след 19 изиграни срещи.

Фуфу дори беше сред първите заменени футболист в мача, след като в 62-рата минута трябваше да напусне терена.

По това време Суонзи вече беше реализирал попаденията си - чрез Марко Стаменич (40’) и Джош Таймън (45+4’), като особено атрактивен беше вторият гол.

Още в следващия кръг - във вторник - на Оксфорд предстои визита на още един застрашените от изпадане - Блекбърн.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Късно попадение в Кьолн спря кошмарната серия на Санкт Паули

Късно попадение в Кьолн спря кошмарната серия на Санкт Паули

  • 6 дек 2025 | 19:42
  • 419
  • 0
Симонс вдъхнови Тотнъм за първа домакинска победа от август

Симонс вдъхнови Тотнъм за първа домакинска победа от август

  • 6 дек 2025 | 19:33
  • 580
  • 0
Бетис 1:4 Барселона, хеттрик на Феран Торес

Бетис 1:4 Барселона, хеттрик на Феран Торес

  • 6 дек 2025 | 19:30
  • 6551
  • 71
Лийдс 0:1 Ливърпул, Екитике дава преднина на шампионите

Лийдс 0:1 Ливърпул, Екитике дава преднина на шампионите

  • 6 дек 2025 | 19:30
  • 10529
  • 3
Гимараеш поведе Нюкасъл към успеха след гол директно от корнер

Гимараеш поведе Нюкасъл към успеха след гол директно от корнер

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 1243
  • 0
Митов допусна само един гол и Абърдийн най-накрая е в първата шестица

Митов допусна само един гол и Абърдийн най-накрая е в първата шестица

  • 6 дек 2025 | 19:16
  • 616
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 65371
  • 369
Лийдс 0:1 Ливърпул, Екитике дава преднина на шампионите

Лийдс 0:1 Ливърпул, Екитике дава преднина на шампионите

  • 6 дек 2025 | 19:30
  • 10529
  • 3
Бетис 1:4 Барселона, хеттрик на Феран Торес

Бетис 1:4 Барселона, хеттрик на Феран Торес

  • 6 дек 2025 | 19:30
  • 6551
  • 71
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 6043
  • 10
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 29316
  • 22
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 32065
  • 17