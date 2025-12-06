Филип Кръстев сред първите извадени при загуба на Оксфорд от пряк конкурент

Оксфорд Юнайтед с Филип Кръстев в стартовия състав претърпя поражение с 0:2 при гостуването на Суонзи в директна битка между два от отборите, който са на крачка от изпадащите. Уелсците бяха записали пет поредни загуби, но този път се надигнаха и сразиха тима на българския национал, с което го изпревари в класирането след 19 изиграни срещи.

Фуфу дори беше сред първите заменени футболист в мача, след като в 62-рата минута трябваше да напусне терена.

По това време Суонзи вече беше реализирал попаденията си - чрез Марко Стаменич (40’) и Джош Таймън (45+4’), като особено атрактивен беше вторият гол.

Още в следващия кръг - във вторник - на Оксфорд предстои визита на още един застрашените от изпадане - Блекбърн.