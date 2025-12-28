Жорди Кройф става директор в Аякс

Аякс изглежда е намерил нов човек, който да заеме поста технически директор. Това ще бъде Жорди Кройф, който идва за заместник на гледащия към изхода Алекс Кроос. Амстердамци имат устно споразумение с Кройф и в момента отучняват последните детайли по сделката, съобщава "De Telegraaf".

Кройф със сигурност не е непознато име: той е син на легендата Йохан Кройф, на когото е кръстен стадионът на Аякс. 51-годишният Жорди също играе в юношеските формации на рекордьора по титли, но заминава с баща си за Барселона. Впоследствие осемкратният национал на Нидерландия е продаден на Манчестър Юнайтед.

В момента Кройф е технически съветник на Индонезия, където доскоро Патрик Клуйверт беше национален селекционер. Отборът с нидерландски привкус не успя да се класира за Световното първенство през 2026 г., след което Клуйверт беше уволнен. Преди това Кройф работи в Барселона като технически съветник и спортен директор. По-рано е бил и треньор на Еквадор, Макаби (Тел Авив) и два китайски отбора.

Настоящият технически директор Алекс Кроос наскоро уволни треньора Джон Хейтинга след серия от лоши резултати, а след това заяви, че и самият той иска да се оттегли от поста си. Останалата част от борда го помоли да остане, докато не намерят негов заместник, което изглежда вече е факт.

Жорди Кройф ще подпише договор с Аякс до средата на 2028 г., съобщава De Telegraaf. Вестникът пише, че Марийн Бойкер и Мено Гелен от името на Аякс са в Барселона, за да изгладят последните детайли с Кройф и неговия мениджър.

