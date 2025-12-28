Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  3. Жорди Кройф става директор в Аякс

Жорди Кройф става директор в Аякс

  • 28 дек 2025 | 22:56
  • 244
  • 0
Жорди Кройф става директор в Аякс

Аякс изглежда е намерил нов човек, който да заеме поста технически директор. Това ще бъде Жорди Кройф, който идва за заместник на гледащия към изхода Алекс Кроос. Амстердамци имат устно споразумение с Кройф и в момента отучняват последните детайли по сделката, съобщава "De Telegraaf".

Кройф със сигурност не е непознато име: той е син на легендата Йохан Кройф, на когото е кръстен стадионът на Аякс. 51-годишният Жорди също играе в юношеските формации на рекордьора по титли, но заминава с баща си за Барселона. Впоследствие осемкратният национал на Нидерландия е продаден на Манчестър Юнайтед.

В момента Кройф е технически съветник на Индонезия, където доскоро Патрик Клуйверт беше национален селекционер. Отборът с нидерландски привкус не успя да се класира за Световното първенство през 2026 г., след което Клуйверт беше уволнен. Преди това Кройф работи в Барселона като технически съветник и спортен директор. По-рано е бил и треньор на Еквадор, Макаби (Тел Авив) и два китайски отбора.

Красиви голове донесоха триумф за Аякс в дербито с Фейенорд
Красиви голове донесоха триумф за Аякс в дербито с Фейенорд

Настоящият технически директор Алекс Кроос наскоро уволни треньора Джон Хейтинга след серия от лоши резултати, а след това заяви, че и самият той иска да се оттегли от поста си. Останалата част от борда го помоли да остане, докато не намерят негов заместник, което изглежда вече е факт.

Жорди Кройф ще подпише договор с Аякс до средата на 2028 г., съобщава De Telegraaf. Вестникът пише, че Марийн Бойкер и Мено Гелен от името на Аякс са в Барселона, за да изгладят последните детайли с Кройф и неговия мениджър.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

  • 28 дек 2025 | 19:50
  • 5255
  • 16
Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

  • 28 дек 2025 | 19:44
  • 2144
  • 3
Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

  • 28 дек 2025 | 19:22
  • 796
  • 1
Ница остана без треньор

Ница остана без треньор

  • 28 дек 2025 | 18:57
  • 1144
  • 0
Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

  • 28 дек 2025 | 18:44
  • 2669
  • 9
Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

  • 28 дек 2025 | 18:15
  • 4822
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Аталанта 0:1 Интер, гол на Лаутаро Мартинес

Аталанта 0:1 Интер, гол на Лаутаро Мартинес

  • 28 дек 2025 | 21:45
  • 2799
  • 7
Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 18239
  • 32
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 18571
  • 5
В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 37498
  • 205
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 19771
  • 12
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 23085
  • 19