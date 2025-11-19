Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  Ван Гаал: Аякс ще се съвземе, ако следва моята линия

Ван Гаал: Аякс ще се съвземе, ако следва моята линия

  • 19 ное 2025 | 04:32
Ван Гаал: Аякс ще се съвземе, ако следва моята линия

В Аякс цари бъркотия от месеци, ако не и години, а на заден план Луис ван Гаал прави всичко възможно да съветва ръководството. Бившият топ треньор (74) до голяма степен остава в сянка, но във вторник вечерта се появи на представянето на книгата на бившия си играч Тиджани Бабангида. С многозначителни думи за Аякс.

С широка усмивка той говори пред NOS за усещането, че ролята му на съветник не е нещо, което му е присъщо. „Съветникът дава своите съвети, а тези, които ги получават, правят с тях каквото си искат. Това е много по-различно от носенето на отговорност.“ Въпреки това, за него е мисия да помага на амстердамци по най-добрия възможен начин. „Опитвам се да помогна. Много е трудно, но трябва да го направя. Правя го за моя клуб.“

Той гледа с тъга как Аякс запада под ръководството на постоянно сменящи се треньори и ръководители. Сам предвижда решение, при което Аякс, по негови думи, ще се отърве от всички нещастия в рамките на две или три години. „Ако следват моята линия, но те не винаги я следват“, каза той многозначително. Между другото, той също така разкритикува агента Роб Янсен. В своя подкаст с Михил ван Егмонд, Вим Кифт и Рене ван дер Хейп, Янсен беше нападнал много хора в Аякс.

Агентът на уволнения треньор Джон Хейтинга не можеше да преглътне начина, по който се отнасяха с клиента му в "Йохан Кройф Арена" и изкара много имена на показ. Той се беше прицелил най-вече в Дани Блинд, член на надзорния съвет и преди всичко бивш топ футболист. Според Янсен, Блинд е имал голямо влияние и върху съветника Ван Гаал. Той заяви, че 74-годишният е бил „манипулиран в ролята си от Блинд“. Дори бил „хиляда процента сигурен“. Ван Гаал беше кратък и ясен относно това предположение. „Това е пълна безсмислица.“

