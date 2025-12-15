Томиясу се разбра с Аякс за краткосрочен договор

Аякс се е съгласил да подпише със защитника Такехиро Томиясу, твърди Фабрицио Романо. Договорът на 27-годишния японски национал ще е до лятото на 2026 г. Той е свободен агент, след като напусна Арсенал, прекратявайки контракта си с "топчиите" по взаимно съгласие. Във вторник Томиясу ще лети за Амстердам за медицински прегледи и парафирането на контракта.

Томиясу изигра само един мач във Висшата лига през сезон 2024/25. Иначе той записа 30 участия за лондончани през миналия сезон, отбелязвайки 2 гола и давайки 3 асистенции.

Ако японецът се представи добре с екипа на Аякс до края на настоящия сезон, то през лятото може да му бъде предложен и по-дълъг договор. Според "Де Телеграаф" той се съгласил да играе в следващите месеци срещу доста ниска заплата.

Снимки: Imago