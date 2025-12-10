Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  3. Аякс спечели първа победа в ШЛ след забележителен обрат над Карабах

Аякс спечели първа победа в ШЛ след забележителен обрат над Карабах

  • 10 дек 2025 | 21:56
  • 1384
  • 0
Аякс спечели първа победа в ШЛ след забележителен обрат над Карабах

Аякс постигна впечатляващ обрат с 4:2 в гостуването си на Карабах в мач от шестия кръг в Шампионската лига. Домакините успяваха да поведат на два пъти в двубоя чрез Камило Дуран (10’) и Матеус да Силва (47’), но Каспер Долберг (39’) през първото и Оскар Глох (79’, 90’) и Антон Гаей (83’) през второто донесоха успеха на нидерландския гранд. Това бяха първи три точки в актива на нидерландския град в турнира тази година след пет последователни поражения до момента.

Първата част премина почти изцяло под контрола на домакините, които успяваха да задържат топката в противниковата половина. Те стигнаха до ранно попадение, което дойде след грешка на Итакура. Гостите обаче успяха да изравнят в края на първата част, когато Долберг изстреля истински снаряд в мрежата за 1:1. Домакините успяха да вземат отново преднина в самото начало на второто полувреме, когато подаване от левия фланг премина през цялото наказателно поле, за да бъде пратено в мрежата от бившия играч на Локомотив (Пловдив) Матеус да Силва. Играчите на Карабах продължиха да натискат в търсене на нов гол и това сякаш им изигра лоша шега. Те допускаха доста свободни пространства в отбрана и именно от това се възползва Глох в 79-ата минута, когато крилото направи добър пробив и реализира от границата на наказателното поле.

Гостите продължиха скоростната си наказателна акция, възползвайки се в шока у домакините и само четири минути по-късно Антон Гай завърши пълния обрат със страхотно попадение със силен изстрел след нова атака на скорост. Точка на спора сложи отново Глох, който плъзна топката в обратния ъгъл на вратаря и сложи точка на спора. Карабах продължава да пази надежди да достигне до плейофите в турнира и със седем точки се намира на 21-ото място. За Аякс пък това бе първи успех и с трите точки те се изкачиха едва до 33-ата позиция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Зрелищни победи за гостите в ранните мачове в Шампионската лига

Зрелищни победи за гостите в ранните мачове в Шампионската лига

  • 10 дек 2025 | 21:35
  • 15405
  • 10
Кристиано Роналдо не спира да бележи за Ал-Насър

Кристиано Роналдо не спира да бележи за Ал-Насър

  • 10 дек 2025 | 19:37
  • 8103
  • 38
Българин заби важен гол в Младежката шампионска лига

Българин заби важен гол в Младежката шампионска лига

  • 10 дек 2025 | 19:14
  • 4263
  • 0
Карагър се извини на Салах, но настоя: Трябва да се държи прилично извън терена

Карагър се извини на Салах, но настоя: Трябва да се държи прилично извън терена

  • 10 дек 2025 | 18:27
  • 6523
  • 8
Онана изненадващо повикан в състава за Купата на Африка седмица след като бе отписан

Онана изненадващо повикан в състава за Купата на Африка седмица след като бе отписан

  • 10 дек 2025 | 18:10
  • 1495
  • 0
"Доктор Чудо" ще трябва да спасява Неймар

"Доктор Чудо" ще трябва да спасява Неймар

  • 10 дек 2025 | 18:00
  • 1935
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 110996
  • 39
Реал М 1:2 Ман Сити, тече второто полувреме

Реал М 1:2 Ман Сити, тече второто полувреме

  • 10 дек 2025 | 21:59
  • 12820
  • 103
Брюж 0:1 Арсенал, брилянтен гол на Мадуеке

Брюж 0:1 Арсенал, брилянтен гол на Мадуеке

  • 10 дек 2025 | 22:00
  • 4143
  • 7
Атлетик Билбао 0:0 ПСЖ, Унай Симон с отлично спасяване

Атлетик Билбао 0:0 ПСЖ, Унай Симон с отлично спасяване

  • 10 дек 2025 | 21:59
  • 1641
  • 3
Ювентус 0:0 Пафос, начало на втората част

Ювентус 0:0 Пафос, начало на втората част

  • 10 дек 2025 | 21:04
  • 1790
  • 3
Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

  • 10 дек 2025 | 21:30
  • 8106
  • 12