Аякс спечели първа победа в ШЛ след забележителен обрат над Карабах

Аякс постигна впечатляващ обрат с 4:2 в гостуването си на Карабах в мач от шестия кръг в Шампионската лига. Домакините успяваха да поведат на два пъти в двубоя чрез Камило Дуран (10’) и Матеус да Силва (47’), но Каспер Долберг (39’) през първото и Оскар Глох (79’, 90’) и Антон Гаей (83’) през второто донесоха успеха на нидерландския гранд. Това бяха първи три точки в актива на нидерландския град в турнира тази година след пет последователни поражения до момента.

Първата част премина почти изцяло под контрола на домакините, които успяваха да задържат топката в противниковата половина. Те стигнаха до ранно попадение, което дойде след грешка на Итакура. Гостите обаче успяха да изравнят в края на първата част, когато Долберг изстреля истински снаряд в мрежата за 1:1. Домакините успяха да вземат отново преднина в самото начало на второто полувреме, когато подаване от левия фланг премина през цялото наказателно поле, за да бъде пратено в мрежата от бившия играч на Локомотив (Пловдив) Матеус да Силва. Играчите на Карабах продължиха да натискат в търсене на нов гол и това сякаш им изигра лоша шега. Те допускаха доста свободни пространства в отбрана и именно от това се възползва Глох в 79-ата минута, когато крилото направи добър пробив и реализира от границата на наказателното поле.

Гостите продължиха скоростната си наказателна акция, възползвайки се в шока у домакините и само четири минути по-късно Антон Гай завърши пълния обрат със страхотно попадение със силен изстрел след нова атака на скорост. Точка на спора сложи отново Глох, който плъзна топката в обратния ъгъл на вратаря и сложи точка на спора. Карабах продължава да пази надежди да достигне до плейофите в турнира и със седем точки се намира на 21-ото място. За Аякс пък това бе първи успех и с трите точки те се изкачиха едва до 33-ата позиция.

