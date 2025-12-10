Доскорошен бранител на Арсенал е близо до договор с Аякс

Бившият бранител на Арсенал Такехиро Томиясу е близо до това да подпише с Аякс като свободен агент, съобщават журналистите Бен Джейкъбс и Фабрицио Романо.
27-годишният японец най-вероятно ще подпише краткосрочен договор с амстердамци до края на сезона. След това в зависимост от представянето му защитникът може да подпише и по-дълъг контракт с Аякс.
Томиясу приключи с Арсенал през това лято, след като бе преследван от контузии и изигра само 6 минути през миналия сезон, като оттогава няма отбор.
Той пристигна при “артилеристите” от Болоня през 2021 година и записа 79 мача за тима.