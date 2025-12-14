Красиви голове донесоха триумф за Аякс в дербито с Фейенорд

Отборът на Аякс записа домакински успех с 2:0 над Фейенорд в Де Класикер от 16-ия кръг на Ередивизи. Така амстердамци удължиха победната си серия на четири мача във всички турнири, а също така са спечелили последните си три дербита с ротердамци.

Днешната победа на Аякс дойде след две красиви попадения. В 13-тата минута капитанът Дейви Клаасен се възползва от асистенция на Оскар Глох и се разписа с чудесен шут от голямо разстояние. В добавеното време на срещата пък Мика Годс пусна хубав пас за резервата Йорти Мокио, който беше точен с прекрасно воле. Гостите също сътвориха много голови положения, но показаха твърде голяма неточност при ударите си, което се оказа ключово за загубата им.

Двата тима са съседи в класирането, като Фейенорд е втори с 34 точки, а с пет по-малко Аякс заема третата позиция.

