Интересът към Карабельов се засилва

Янис Карабельов е все по-близо до изхода от Партизан. През последните дни германският Шалке 04 се появи като кандидат за привличането му, а сега в надпреварата за подписа на българския халф се включи още един клуб. Според италианския журналист Лоренцо Лепоре, сериозен интерес към услугите на Карабельов проявява и Видзев (Лодз), съобщава Sportal.rs.

Досега се знаеше, че германският гранд Шалке 04 проявява най-силен интерес към трансфера на българина. Той е готов да предложи на халфа на Партизан двугодишен договор със заплата от 500 000 евро. Офертата от Гелзенкирхен е особено примамлива поради факта, че седемкратният шампион на Германия е на път да се завърне в Бундеслигата през следващия сезон, тъй като в момента заема лидерска позиция във Втора Бундеслига.

Сега обаче Видзев може да предожи доста сериозна конкуренция на "кралскосините". Полският клуб не се свени да харчи пари, като неговите собственици през този сезон са пръснали 13 500 000 евро за нови попълнения. Почти половината от тази сума е изразходвана за бившия футболист на Цървена звезда Осман Букари, чийто трансфер от американския Остин е струвал 5 500 000 евро. Това е и рекорд в полския футбол по отношение на трансферна сума за един играч. По всичко личи, че съставът от Лодз е способен да предложи достатъчно апетитна сума и за Карабельов.

Българският халф не е доволен от статута си в Партизан след напускането на треньора Сърджан Благоевич, тъй като при Ненад Стоякович предимно чака своя шанс от резервната скамейка. Изглежда, че опитният утболист вече не се вижда в черно-белия екип и много лесно може да смени отбора през предстоящия трансферен прозорец.

Националът на България дойде в Партизан през лятото като свободен агент, след като договорът му с Ботев (Пловдив) изтече. В 27 мача за черно-белите във всички турнири халфът има два гола и четири асистенции.