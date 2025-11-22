Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Партизан
  3. Джаспър поведе Железничар за голям успех над Карабельов и Партизан

Джаспър поведе Железничар за голям успех над Карабельов и Партизан

  • 22 ное 2025 | 21:48
  • 408
  • 0
Джаспър поведе Железничар за голям успех над Карабельов и Партизан

Железничар (Панчево) постигна голям успех с 3:1 в гостуването си на Партизан от 16-ия кръг на сръбската Суперлига. В своеобразното българско дерби, Силвестър Джаспър триумфира над Янис Карабельов, като и двамата имаха своята роля в мача. Карабельов асистира за попадението на "гробарите", а Джаспър реализира първия гол за състава от Панчево. Христо Иванов този път не игра за гостите.

Партизан откри резултата в 7-ата минута, когато Карабельов с прекрасен пас извене Неманя Трифунович зад защитата, а той с доза късмет успя да промуши топката под плонжа на вратаря за 1:0.

Железничар обаче реагира бързо и в 19-ата минута възстанови равенството. Алекса Кулянин проби по аутливияна и подаде във вратарското поле, където Силвестър Джаспър засече топката отблизо за 1:1.

В 33-тата минута гостите направиха пълен обрат. Топката бе пратена в наказателното поле, Дарио Гъргич успя да я върне назад към Куаку Карикари, който с глава порази вратата за 1:2.

В 66-ата минута съставът от Панчево добави и трети гол. След чудесна контраатака Гъргич бе изведен зад защитата и хладнокръвно реализира.

Така Железничар (Панчево) продължава да изумява със страхотното си представяне от началото на сезона, като излезе на 4-тото място с 25 точки. Партизан засега е лидер с 37 точки, но има преднина от само 2 пред втория Цървена звезда, който е с два мача по-малко.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Атлетико Мадрид ще е без Облак срещу Хетафе

Атлетико Мадрид ще е без Облак срещу Хетафе

  • 22 ное 2025 | 21:32
  • 505
  • 0
Кандидат за гол на сезона и неуморимият Оярсабал удължиха силната серия на Сосиедад

Кандидат за гол на сезона и неуморимият Оярсабал удължиха силната серия на Сосиедад

  • 22 ное 2025 | 21:29
  • 612
  • 0
Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

  • 22 ное 2025 | 21:27
  • 12449
  • 15
Копа Судамерикана: Ланус 0:0 Атлетико Минейро

Копа Судамерикана: Ланус 0:0 Атлетико Минейро

  • 22 ное 2025 | 22:00
  • 2530
  • 0
ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

  • 22 ное 2025 | 21:07
  • 365
  • 0
Ювентус не успя да победи и затъналата Фиорентина

Ювентус не успя да победи и затъналата Фиорентина

  • 22 ное 2025 | 21:04
  • 6893
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 96104
  • 510
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 23564
  • 22
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 7686
  • 63
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 40033
  • 75
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 29350
  • 72
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 27834
  • 381