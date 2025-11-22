Джаспър поведе Железничар за голям успех над Карабельов и Партизан

Железничар (Панчево) постигна голям успех с 3:1 в гостуването си на Партизан от 16-ия кръг на сръбската Суперлига. В своеобразното българско дерби, Силвестър Джаспър триумфира над Янис Карабельов, като и двамата имаха своята роля в мача. Карабельов асистира за попадението на "гробарите", а Джаспър реализира първия гол за състава от Панчево. Христо Иванов този път не игра за гостите.

Партизан откри резултата в 7-ата минута, когато Карабельов с прекрасен пас извене Неманя Трифунович зад защитата, а той с доза късмет успя да промуши топката под плонжа на вратаря за 1:0.

Железничар обаче реагира бързо и в 19-ата минута възстанови равенството. Алекса Кулянин проби по аутливияна и подаде във вратарското поле, където Силвестър Джаспър засече топката отблизо за 1:1.

В 33-тата минута гостите направиха пълен обрат. Топката бе пратена в наказателното поле, Дарио Гъргич успя да я върне назад към Куаку Карикари, който с глава порази вратата за 1:2.

В 66-ата минута съставът от Панчево добави и трети гол. След чудесна контраатака Гъргич бе изведен зад защитата и хладнокръвно реализира.

Така Железничар (Панчево) продължава да изумява със страхотното си представяне от началото на сезона, като излезе на 4-тото място с 25 точки. Партизан засега е лидер с 37 точки, но има преднина от само 2 пред втория Цървена звезда, който е с два мача по-малко.