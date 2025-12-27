Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Партизан
  3. Бомба в Сърбия: Шалке 04 пожела Янис Карабельов

Бомба в Сърбия: Шалке 04 пожела Янис Карабельов

  • 27 дек 2025 | 13:11
  • 3522
  • 7
Бомба в Сърбия: Шалке 04 пожела Янис Карабельов

Българският халф Янис Карабельов може да осъществи сензационен трансфер. 29-годишният футболист на Партизан е желан от германския Шалке 04, твърди сръбското издание Mozzart Sport.

Янис и Партизан приключиха годината със загуба, която позволи на Звезда да се доближи
Янис и Партизан приключиха годината със загуба, която позволи на Звезда да се доближи

"Кралскосините" са предложили двугодишен договор на полузащитника, като в него има опция и за още един сезон. Лидерът във Втора Бундеслига предлага на Карабельов заплата от 500 000 евро на година, гласи още информацията. Шалке все още не е постигнал договорка с Партизан за трансфера, но се счита, че това няма да е трудно, тъй като "гробарите" имат нужда от свежи финансови средства.

Карабельов има 27 мача за сръбския гранд във всички турнири през този сезон, в които е вкарал два гола и е направил 4 асистенции. Халфът премина в Партизан като свободен агент през лятото, след като преди това игра в Ботев (Пловдив). Той е бил част още от Славия и Кишварда.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Ботев може да върне в България бивша звезда на Локо Пловдив

Ботев може да върне в България бивша звезда на Локо Пловдив

  • 27 дек 2025 | 13:03
  • 1426
  • 0
Нападател на Черно море отказал трансфер в Португалия

Нападател на Черно море отказал трансфер в Португалия

  • 27 дек 2025 | 12:06
  • 1167
  • 0
Спартак (Варна) също подкрепи идеята на Лудогорец

Спартак (Варна) също подкрепи идеята на Лудогорец

  • 27 дек 2025 | 11:58
  • 640
  • 0
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 6938
  • 11
Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

  • 27 дек 2025 | 11:00
  • 6479
  • 12
Костинброд с нов треньор

Костинброд с нов треньор

  • 27 дек 2025 | 10:11
  • 1306
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 6938
  • 11
Нотингам Форест 0:0 Манчестър Сити

Нотингам Форест 0:0 Манчестър Сити

  • 27 дек 2025 | 13:40
  • 1457
  • 1
Десподов направи анализ на 2025-та и каза кой трябва да спечели “Футболист на годината”

Десподов направи анализ на 2025-та и каза кой трябва да спечели “Футболист на годината”

  • 27 дек 2025 | 09:18
  • 10068
  • 8
Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

  • 27 дек 2025 | 07:14
  • 11796
  • 5
Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

  • 27 дек 2025 | 11:00
  • 6479
  • 12