Бомба в Сърбия: Шалке 04 пожела Янис Карабельов

Българският халф Янис Карабельов може да осъществи сензационен трансфер. 29-годишният футболист на Партизан е желан от германския Шалке 04, твърди сръбското издание Mozzart Sport.

Янис и Партизан приключиха годината със загуба, която позволи на Звезда да се доближи

"Кралскосините" са предложили двугодишен договор на полузащитника, като в него има опция и за още един сезон. Лидерът във Втора Бундеслига предлага на Карабельов заплата от 500 000 евро на година, гласи още информацията. Шалке все още не е постигнал договорка с Партизан за трансфера, но се счита, че това няма да е трудно, тъй като "гробарите" имат нужда от свежи финансови средства.

Карабельов има 27 мача за сръбския гранд във всички турнири през този сезон, в които е вкарал два гола и е направил 4 асистенции. Халфът премина в Партизан като свободен агент през лятото, след като преди това игра в Ботев (Пловдив). Той е бил част още от Славия и Кишварда.

Снимки: Imago