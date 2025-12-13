Партизан се откъсна на върха с трудна победа, Карабельов с жълт картон

Партизан записа трудно, но важна победа в домакинството си на Напредак от 19-ия кръг на сръбската Супер лига. "Гробарите" се наложиха с 3:2 и прибавиха ценни три точки, с които увеличиха поне временно преднината си на върха на класирането. Българският национал Янис Карабельов също взе участие в мача, появявайки се като смяна в 61-вата минута, а в добавеното време си изкара жълт картон.

През първото полувреме всичко вървеше по мед и масло за Партизан, който поведе с два гола, дело на Огнен Угрешич в 36-ата и Йован Милошевич в 40-ата минута от дузпа.

В началото на втората част обаче гостите изравниха с две бързи попадения на Милош Вулич в 54-тата и Андрия Майдевац в 57-ата минута.

Все пак Партизан успя да стигне до успеха, благодарение на точен изстрел на Неманя Трифунович в 68-ата минута.

Напредак пък завърши мача в намален състав, след като Никола Вукайлович за кратко време в края си изкара два жълти и червен картон в 94-тата минута.

С този успех Партизан събра актив от 46 точки на върха на класирането и дръпна с 5 пред преследвача си Цървена звезда, който обаче е с мач по-малко. Напредак е на дъното на класирането с 12 точки до момента.