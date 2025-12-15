Поредна грешка на Звезда зарадва Карабельов и Партизан

Отборите на ТСЦ Бачка Топола и Цървена Звезда направиха нулево равенство в среща от 19-ия кръг на сръбската Супер Лига. Това остави шампионите на четири точки от първия Партизан, за който се състезава българинът Янис Карабельов.

Така “гробарите” вече при равен брой изиграни мачове с вечния си съперник (по 19) са еднолични лидери и посягат към първата си шампионска титла от сезон 2016/2017 насам. Оттогава вече осем поредни кампании Цървена Звезда неизменно печели титлата.

“Звездашите” водят и по титли в исторически план. От самостоятелното съществуване на Сърбия и окончателното разпадане на Югославия с отделянето на Черна Гора двата гранда от Белград си разделиха всичките 19 титли. 8 от тях принадлежат на “черно-бялата” част на западните ни съседи, а другите 11 са за “червено-белите”. Иначе въобще в миналото като част от шампионата на Югославия, както и в последвалите му формати, “звездашите” ставали шампиони общо 36 пъти, а Партизан – 27 пъти.