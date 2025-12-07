Карабельов влезе от пейката при победа на Партизан

Партизан записа гръмка победа с 4:2 в гостуването си на Раднички 1923 от 18-ия кръг на сръбската Суперлига. Българският халф на гостите Янис Карабельов също взе участие в мача, появявайки се от пейката в 52-рата минута.

"Гробарите" взеха солидна преднина от два бързи гола в средата на първото полувреме. Неманя Трифунович откри резултата в 20-ата, а Йован Милошевич удвои в 22-рата минута.

Раднички обаче запази интригата, намалявайки резултата на 1:2 чрез Килиан Бевис в 39-ата минута.

През втората част обаче Партизан заби нови два гола, дело на Йован Милошевич в 61-вата и Бибрас Натхо в 71-вата минута от дузпа. Томислав Дадич от състава на домакините пък бе изгонен с втори жълт и червен картон за нарушението за дузпата.

Все пак Раднички направи загубата си по-почетна, вкарвайки втори гол чрез Естер Соклер в 81-вата минута.

С този успех Партизан събра актив от 43 точки и оглави временното класиране. Раднички 1923 остава на 10-ото място с 20 точки.