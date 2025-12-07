Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Раднички (Крагуевац)
  3. Карабельов влезе от пейката при победа на Партизан

Карабельов влезе от пейката при победа на Партизан

  • 7 дек 2025 | 22:22
  • 421
  • 0
Карабельов влезе от пейката при победа на Партизан

Партизан записа гръмка победа с 4:2 в гостуването си на Раднички 1923 от 18-ия кръг на сръбската Суперлига. Българският халф на гостите Янис Карабельов също взе участие в мача, появявайки се от пейката в 52-рата минута.

"Гробарите" взеха солидна преднина от два бързи гола в средата на първото полувреме. Неманя Трифунович откри резултата в 20-ата, а Йован Милошевич удвои в 22-рата минута.

Раднички обаче запази интригата, намалявайки резултата на 1:2 чрез Килиан Бевис в 39-ата минута.

През втората част обаче Партизан заби нови два гола, дело на Йован Милошевич в 61-вата и Бибрас Натхо в 71-вата минута от дузпа. Томислав Дадич от състава на домакините пък бе изгонен с втори жълт и червен картон за нарушението за дузпата.

Все пак Раднички направи загубата си по-почетна, вкарвайки втори гол чрез Естер Соклер в 81-вата минута.

С този успех Партизан събра актив от 43 точки и оглави временното класиране. Раднички 1923 остава на 10-ото място с 20 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Съдбата намигна: настоящият №9 помогна на Валенсия

Съдбата намигна: настоящият №9 помогна на Валенсия

  • 7 дек 2025 | 19:25
  • 1684
  • 0
Футболист от Премиър лийг е арестуван

Футболист от Премиър лийг е арестуван

  • 7 дек 2025 | 19:23
  • 10020
  • 0
Гасперини: Получи се повече битка, отколкото футболен мач

Гасперини: Получи се повече битка, отколкото футболен мач

  • 7 дек 2025 | 19:05
  • 1602
  • 0
Хамбургер ШФ удари Вердер в битката на Севера

Хамбургер ШФ удари Вердер в битката на Севера

  • 7 дек 2025 | 18:46
  • 857
  • 1
Анже удължи кошмарната серия на Ница

Анже удължи кошмарната серия на Ница

  • 7 дек 2025 | 18:30
  • 642
  • 0
Гол в добавеното време донесе домакинска точка на Брайтън срещу Уест Хам

Гол в добавеното време донесе домакинска точка на Брайтън срещу Уест Хам

  • 7 дек 2025 | 18:15
  • 1632
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

Левски се извини за загубата от Славия с бой над Спартак (Варна)

  • 7 дек 2025 | 19:00
  • 83486
  • 522
Реал Мадрид 0:1 Селта, гостите поведоха в 54-тата

Реал Мадрид 0:1 Селта, гостите поведоха в 54-тата

  • 7 дек 2025 | 23:07
  • 3668
  • 55
Наполи 2:1 Ювентус, втори гол на Хойлунд

Наполи 2:1 Ювентус, втори гол на Хойлунд

  • 7 дек 2025 | 23:03
  • 3261
  • 1
Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

Веласкес: Имаме изключителни хора в клуба

  • 7 дек 2025 | 19:19
  • 8847
  • 28
Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

Ландо Норис направи нужното и грабна първата си титла във Формула 1

  • 7 дек 2025 | 16:30
  • 44983
  • 78
Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

Приключи последният кръг от есенния полусезон във Втора лига

  • 7 дек 2025 | 15:53
  • 35399
  • 15