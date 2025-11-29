Популярни
Партизан и Карабельов дръпнаха на върха след бой по средняк

  • 29 ное 2025 | 21:43
Българинът Янис Карабельов изигра цял мач при победата на клубния си Партизан с 4:0 над тима на Явор (Иваница). С успеха белградчани поведоха с 5 точки пред втория Цървена звезда, който обаче има два мача по-малко и стои на полпозишън.

Иначе родният футболист не се разписа в головото шоу, а попаденията отбелязаха неговите съотборници Огниен Угрешич (13', 75’), Андрей Костич (86’) и Милан Вукотич (89’).

С успеха “гробарите” се върнаха на победния път, след като загубиха миналата седмица с 1:3 от Железничар (Панчево). Следващият мач на Карабельов и компания е гостуване на Раднички (Крагуевац). Двубоят е на 7-и декември (неделя) от 18:00 часа българско време.

СНИМКА: FK Partizan// Twitter

