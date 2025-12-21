Янис и Партизан приключиха годината със загуба, която позволи на Звезда да се доближи

Отборът на Партизан, за който се състезава българинът Янис Карабельов, допусна поражение с 0:1 в гостуването си на ИМТ Белград в среща от 20-ия кръг на сръбската Супер Лига.

По-рано през деня вечният съперник Цървена звезда спечели своя мач срещу Младост с 4:0, което позволи на “звездашите” да съкратят разликата на върха до една точка. Все пак “гробарите” ще зимуват на първото място в шампионата на западните ни съседи, като там мачове отново ще се играят чак след 31-ви януари.

Карабельов стартира мача на резервната скамейка и се появи на полувремето като част от тройна смяна. Заедно с Бибрас Начо и Вукашин Джурджевич се появиха на мястото на Андрей Костич, Аранджел Стойкович и Милан Вукотич. Това е първият сезон за българина с фланелката на сръбския гранд, като в Супер Лигата той взе участие във всичките 20 мача от началото на първенството и към средата на тази кампания вече има 2 гола и 3 асистенции на сметката си, както и 3 жълти картона. В европейските клубни турнири Карабельов изигра общо 6 мача (два в Лига Европа и четири в Лигата на конференциите), в които също се разписа веднъж.

Startnih XI ⚫⚪️ FK IMT - FK Partizan



🔁 IZMENE: Krunić, Vasiljević, Đurđević, Petrović, Karabeljov, Janković, Zahid, Natho, Zubairu, D. Jovanović, J. Milošević pic.twitter.com/oc0kL4ZzIi — FK Partizan (@FKPartizanBG) December 20, 2025

През първото полувреме на двубоя гол не падна, като до почивката преобладаваха единоборствата, а напрежението растеше с времето. Така съдията се принуди да покаже по един жълт картон за футболисти от двата тима, а половин час след началото дори се стигна до официално предупреждение за старши треньора на ИМТ Белград - Зоран Василевич.

Единственото попадение в мача падна след почивката. Тогава в 55-ата минута се разписа 17-годишният Андрей Миланович след асистенция на неговия връстник Василие Новичич.

Първият съперник на Партизан след зимната пауза ще бъде Раднички Ниш.