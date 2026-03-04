Популярни
Ландо Норис ще се бори с проклятието на победителя в Гран При на Австралия

  • 4 март 2026 | 15:06
  • 595
  • 0

Световният шампион Ландо Норис ще се опита да наруши проклятието на действащия победител в Гран При на Австралия, което сполетя последователно Шарл Леклер, Макс Верстапен и Карлос Сайнц.

И тримата не успяха да стигнат до финала на състезанието в годината след своя успех в Мелбърн, като и тримата отпаднаха още в ранните етапи на надпреварата. Леклер триумфира през 2022 година, но през 2023 се озова в зоната за сигурност още в третия завой и не успя да продължи.

Година по-късно Верстапен отпадна още в третата обиколка, след като задната му дясна спирачка остана блокирана и той нямаше как да продължи. През миналата година пък Сайнц отпадна още в края на първия тур, след като се удари в стената в последния завой.

Сега Норис ще се опита да наруши това проклятие и да се превърне в първия победител в Австралия, който финишира в следващото издание на надпреварата, от Валтери Ботас насам. Финландецът триумфира в Мелбърн през 2019, след което завърши на осмото място през 2022 година. През 2020 и 2021 Гран При на Австралия не се проведе заради пандемията от коронавирус.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Снимки: Gettyimages

