Съперник на Никола Цолов е новото попълнение в академията на Алпин

Ирландецът Алекс Дън е най-новото попълнение в академията за млади пилоти на отбора на Алпин, обявиха от тима от Енстоун по-рано днес.

Welcoming @alexdunneracing to the BWT Alpine Academy 🤝



The Irishman will compete in @Formula2 this season with @RodinMotorsport. pic.twitter.com/YyMGCfAj98 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 4, 2026

В момента Дън се състезава във Формула 2, където сезонът също ще стартира в Австралия този уикенд. Там той ще бъде един от тримата представители на Алпин заедно с Габриеле Мини и Куш Майни.

До началото на октомври миналата година Дън беше от програмата за развитие на млади пилоти на Макларън и дори участва в две петъчни тренировки във Формула 1 с британския тим. Той обаче се раздели с него, за да преследва място в Ред Бул, което обаче така и не стана факт и сега Дън се присъединява към Алпин.

Снимки: Gettyimages