ФИА махна вечерния час в Мелбърн заради проблемите с логистиката

От Международната автомобилна федерация (ФИА) премахнаха вечерните часове в дните преди Гран При на Австралия заради проблемите, които част от отборите изпитаха със своето придвижване до Мелбърн.

Както е известно, заради военната обстановка в Близкия изток, множество полети, които преминават през региона, бяха анулирани. Това се отрази на логистиката на Формула 1, тъй като тимовете използват връзки именно през Близкия изток, когато пътуват към Мелбърн.

Най-засегнати са били екипите на Ферари и Рейсинг Булс, които реално са пристигнали в Мелбърн рано тази сутрин. Поради тази причина те изостават с подготовката на своите гаражи за уикенда.

С оглед форсмажорните обстоятелства от ФИА са премахнали задължителния вечерен час, който принципно отборите трябва да спазват. Така двата периода, в които отборите не могат да бъдат на пистата в сряда и четвъртък вечерта, няма да бъдат спазвани. Първият период стартира 42 часа преди първата тренировка и продължава общо 13 часа. Вторият период започва 18 часа преди първата тренировка и приключва четири часа преди нейното начало.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Imago