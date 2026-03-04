Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. ФИА махна вечерния час в Мелбърн заради проблемите с логистиката

ФИА махна вечерния час в Мелбърн заради проблемите с логистиката

  • 4 март 2026 | 13:49
  • 444
  • 0

От Международната автомобилна федерация (ФИА) премахнаха вечерните часове в дните преди Гран При на Австралия заради проблемите, които част от отборите изпитаха със своето придвижване до Мелбърн.

Както е известно, заради военната обстановка в Близкия изток, множество полети, които преминават през региона, бяха анулирани. Това се отрази на логистиката на Формула 1, тъй като тимовете използват връзки именно през Близкия изток, когато пътуват към Мелбърн.

Най-засегнати са били екипите на Ферари и Рейсинг Булс, които реално са пристигнали в Мелбърн рано тази сутрин. Поради тази причина те изостават с подготовката на своите гаражи за уикенда.

С оглед форсмажорните обстоятелства от ФИА са премахнали задължителния вечерен час, който принципно отборите трябва да спазват. Така двата периода, в които отборите не могат да бъдат на пистата в сряда и четвъртък вечерта, няма да бъдат спазвани. Първият период стартира 42 часа преди първата тренировка и продължава общо 13 часа. Вторият период започва 18 часа преди първата тренировка и приключва четири часа преди нейното начало.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

  • 4 март 2026 | 08:01
  • 12168
  • 0
Отложиха старта на сезона в WEC заради ситуацията в Близкия изток

Отложиха старта на сезона в WEC заради ситуацията в Близкия изток

  • 3 март 2026 | 17:56
  • 1321
  • 0
Йос Верстапен: Всички се смяха на Макс, когато ги предупреждаваше за новите коли

Йос Верстапен: Всички се смяха на Макс, когато ги предупреждаваше за новите коли

  • 3 март 2026 | 12:18
  • 2981
  • 2
Баная: Бях най-слабия пилот на Дукати

Баная: Бях най-слабия пилот на Дукати

  • 3 март 2026 | 12:01
  • 782
  • 0
Невероятното натоварване, на което са подложени пилотите от MotoGP на пистата

Невероятното натоварване, на което са подложени пилотите от MotoGP на пистата

  • 3 март 2026 | 11:43
  • 1751
  • 1
И Кими Антонели остана ерген в навечерието на новия сезон

И Кими Антонели остана ерген в навечерието на новия сезон

  • 3 март 2026 | 11:18
  • 4570
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда

11-те на Черно море и Арда

  • 4 март 2026 | 15:03
  • 42
  • 0
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 8250
  • 114
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 8510
  • 25
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 13921
  • 10
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 61619
  • 184
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 45463
  • 46