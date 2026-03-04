Мерцедес получи разрешение да използва собственото си гориво в началото на сезона

Отборът на Мерцедес и всички клиентски екипи на Сребърните стрели получиха разрешение да използват горивото на Petronas в началото на новия сезон във Формула 1, след като то беше сертифицирано от ФИА.

По време на предсезонните тестове в Бахрейн се появиха сериозни опасения, че малайзийският петролен гигант няма да успее да сертифицира своя продукт за началото на сезона. Това пък щеше да принуди отборите на Мерцедес, Макларън, Уилямс и Алпин да използват гориво, което им е предоставено от ФИА и съответно не е оптимизирано да работи добре със задвижващата система на Сребърните стрели.

Това обаче няма да се наложи, защото в Petronas са получили нужната сертификация на новото си гориво. Според правилата то е 100% устойчиво и не трябва да включва изкопаем продукт.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

