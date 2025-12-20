Норис стана 21-ят шампион, подписал се на легендарната каска на сър Джаки Стюарт

Пилотът на Макларън Ландо Норис е 21-вият състезател, който добави подписа си върху каска, носеща автографите на всеки жив световен шампион във Формула 1.

Инициативата е организирана от сър Джаки Стюарт за неговата благотворителна организация Race Against Dementia. Каската беше част от томбола за набиране на средства за новаторски изследвания за превенция и лечение на деменция. Победителите в томболата ще получат каската, след като вече са спечелили възможността да присъстват на Гран При на Абу Даби през 2025 г.

sir jackie stewart talking to lando ❤️❤️ pic.twitter.com/hHyfO5HijM — ray (@ln4norris) May 2, 2025

Монтоя: Пиастри вече преговаря с друг отбор

„Деменцията е най-голямото предизвикателство в живота ми, много по-трудно от всичко, с което съм се сблъсквал на пистата. Да гледам как съпругата ми Хелън, моят хронометрист и поддръжник номер едно, живее с тази болест, ме направи по-решителен от всякога да се боря за намирането на лек“, заяви Стюарт.

След като спечели титлата с трето място в Гран При на Абу Даби, Ландо Норис стана 35-ият шампион в историята на Формула 1. „Една каска. 21 емблематични подписа“, обявиха от Формула 1.

Хитруват ли Мерцедес и Ред Бул с новите мотори?

„Ландо Норис е следващата легенда на Формула 1, която оставя своя отпечатък върху световната шампионска каска на Race Against Dementia – създадена от сър Джаки Стюарт и подписана от всеки жив световен шампион във Формула 1, за да се повиши осведомеността и да се наберат средства за надпреварата срещу деменцията."

Защо Шарл Леклер не може да посъветва нищо Люис Хамилтън след края на сезона

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages