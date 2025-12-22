Норис с 5 милиона евро премия за световната титла

Световната титла във Формула 1 е донесла премия от 5 милиона евро на пилота на Макларън Ландо Норис. Информацията е на германското списание Sport Bild и едва ли ще бъде потвърдена от тима. Но пък тези 5 милиона евро ще се появят в счетоводния баланс на отбора, така че догодина по някое време ще разберем дали това е точната сума.

Германското издание твърди, че размерът на премията е бил договорен още при подписването на последния договор на Норис с Макларън през 2022 година.

Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън

„По това време обаче на тази клауза се гледаше основно като на теоретично упражнение – коментира източник от Макларън. – Чак през 2024 Ландо и отборът се сетиха, че той ще получи солидна премия за титлата.“

В същото време от Макларън не е изтекла информация дали в договора на Оскар Пиастри е предвидена същата сума за световната титла.

Ландо Норис предрече световна титла за Оскар Пиастри

Исак Хаджар: Започнах да печеля пари от Формула 1 едва тази година

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages