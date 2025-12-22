Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис с 5 милиона евро премия за световната титла

Норис с 5 милиона евро премия за световната титла

  • 22 дек 2025 | 14:09
  • 354
  • 0

Световната титла във Формула 1 е донесла премия от 5 милиона евро на пилота на Макларън Ландо Норис. Информацията е на германското списание Sport Bild и едва ли ще бъде потвърдена от тима. Но пък тези 5 милиона евро ще се появят в счетоводния баланс на отбора, така че догодина по някое време ще разберем дали това е точната сума.

Германското издание твърди, че размерът на премията е бил договорен още при подписването на последния договор на Норис с Макларън през 2022 година.

Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън
Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън

„По това време обаче на тази клауза се гледаше основно като на теоретично упражнение – коментира източник от Макларън. – Чак през 2024 Ландо и отборът се сетиха, че той ще получи солидна премия за титлата.“

В същото време от Макларън не е изтекла информация дали в договора на Оскар Пиастри е предвидена същата сума за световната титла.

Ландо Норис предрече световна титла за Оскар Пиастри
Ландо Норис предрече световна титла за Оскар Пиастри
 Исак Хаджар: Започнах да печеля пари от Формула 1 едва тази година
Исак Хаджар: Започнах да печеля пари от Формула 1 едва тази година
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Исак Хаджар: Започнах да печеля пари от Формула 1 едва тази година

Исак Хаджар: Започнах да печеля пари от Формула 1 едва тази година

  • 22 дек 2025 | 12:01
  • 633
  • 0
Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън

Верстапен призна, че се е опитал да манипулира пилотите на Макларън

  • 22 дек 2025 | 11:33
  • 3344
  • 0
Ландо Норис предрече световна титла за Оскар Пиастри

Ландо Норис предрече световна титла за Оскар Пиастри

  • 22 дек 2025 | 11:19
  • 669
  • 0
Тардоци: Напускам Дукати? Абсурдни и неоснователни слухове

Тардоци: Напускам Дукати? Абсурдни и неоснователни слухове

  • 22 дек 2025 | 11:06
  • 592
  • 0
Марк Маркес осигури рекордна аудитория на MotoGP през 2025 година

Марк Маркес осигури рекордна аудитория на MotoGP през 2025 година

  • 22 дек 2025 | 10:34
  • 848
  • 0
На Хюлкенберг ще му липсват колите с граунд ефект

На Хюлкенберг ще му липсват колите с граунд ефект

  • 22 дек 2025 | 09:54
  • 1018
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 12254
  • 64
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 6753
  • 19
ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

ЦСКА и сектор "Г" пуснаха фланелка в подкрепа на Ел Голеадор

  • 22 дек 2025 | 11:31
  • 4496
  • 14
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 8133
  • 7
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 20737
  • 27
Бразилски грандове също по петите на Майкон

Бразилски грандове също по петите на Майкон

  • 22 дек 2025 | 08:05
  • 12902
  • 23