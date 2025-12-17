Патрезе: Само един пилот може да се бори с Верстапен и това не е Норис

Във Формула 1 има само един пилот, който може да се бори с Макс Верстапен със същия автомобил като него и това не е новият световен шампион Ландо Норис. Това е мнението на бившия пилот във Формула 1 Рикардо Патрезе.

Норис завърши трети в последното състезание за сезона в Абу Даби и това се оказа достатъчно, за да детронира Верстапен с 2 точки повече от него на края на сезона, като Макс не успя да стигне до пета поредна световна титла.

“Новият световен шампион се казва Норис, но единственият пилот, който със същия автомобил на Макс Верстапен, който е истински феномен, може да се бори с него е Шарл Леклер”, обясни Патрезе.

Тази година Ферари и Леклер не успяха да спечелят нито едно състезание, като Скудерията записа спад спрямо представянето си през миналата година, а Шарл все пак се качи 7 пъти на подиума.

Верстапен се върна в битката за световната титла след “Зандвоорт” с поредица победи и силни представяния, обусловени от продължаващото развитие на Ред Бул RB21, когато другите отбора вече се трудеха по колите за 2026 година.

