  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Патрезе: Само един пилот може да се бори с Верстапен и това не е Норис

Патрезе: Само един пилот може да се бори с Верстапен и това не е Норис

  • 17 дек 2025 | 15:34
  • 787
  • 0

Във Формула 1 има само един пилот, който може да се бори с Макс Верстапен със същия автомобил като него и това не е новият световен шампион Ландо Норис. Това е мнението на бившия пилот във Формула 1 Рикардо Патрезе.

Норис завърши трети в последното състезание за сезона в Абу Даби и това се оказа достатъчно, за да детронира Верстапен с 2 точки повече от него на края на сезона, като Макс не успя да стигне до пета поредна световна титла.

Монтоя: С колата на Макларън всеки може да е шампион
Монтоя: С колата на Макларън всеки може да е шампион

“Новият световен шампион се казва Норис, но единственият пилот, който със същия автомобил на Макс Верстапен, който е истински феномен, може да се бори с него е Шарл Леклер”, обясни Патрезе.

Тази година Ферари и Леклер не успяха да спечелят нито едно състезание, като Скудерията записа спад спрямо представянето си през миналата година, а Шарл все пак се качи 7 пъти на подиума.

Верстапен се върна в битката за световната титла след “Зандвоорт” с поредица победи и силни представяния, обусловени от продължаващото развитие на Ред Бул RB21, когато другите отбора вече се трудеха по колите за 2026 година.

Верстапен тества с Мерцедес на „Ещорил"
Верстапен тества с Мерцедес на „Ещорил“
Снимки: Gettyimages

