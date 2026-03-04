Няма да намаляват скоростта в бокса в Мелбърн заради Кадилак

Скоростта в пит-лейна на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн няма да бъде намалявана от 80 на 60 км/ч заради присъединяването на отбора на Кадилак към Формула 1.

Първоначално организаторите на Гран При на Австралия съобщиха, че скоростта ще бъде намалена, за да се гарантира безопасността на всички, които работят в алеята пред боксовете. Аргумент за това беше фактът, че на „Албърт Парк“ има едни от най-тесните боксове в целия календар на световния шампионат, а с включването на Кадилак работното пространство става още по-ограничено.

От ФИА обаче потвърдиха, че скоростта няма да бъде намалявана и ще остане 80 км/ч, каквато беше и през последните четири години. В миналото скоростта в пит-лейна в Австралия беше 60 км/ч, но след разширяването на алеята пред боксовете през 2022 година тя беше увеличена на стандартните 80 км/ч.

Дори и за този уикенд тя да беше намалена отново на 60 км/ч, това щеше да е само временно решение за тазгодишното издание на Гран При на Австралия. След края на състезателния уикенд в Мелбърн сградата на боксовете ще бъде съборена и на нейно място ще бъде издигната нова такава, която ще включва доста по-широки гаражи.

