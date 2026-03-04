Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Няма да намаляват скоростта в бокса в Мелбърн заради Кадилак

Няма да намаляват скоростта в бокса в Мелбърн заради Кадилак

  • 4 март 2026 | 13:24
  • 867
  • 0

Скоростта в пит-лейна на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн няма да бъде намалявана от 80 на 60 км/ч заради присъединяването на отбора на Кадилак към Формула 1.

Първоначално организаторите на Гран При на Австралия съобщиха, че скоростта ще бъде намалена, за да се гарантира безопасността на всички, които работят в алеята пред боксовете. Аргумент за това беше фактът, че на „Албърт Парк“ има едни от най-тесните боксове в целия календар на световния шампионат, а с включването на Кадилак работното пространство става още по-ограничено.

От ФИА обаче потвърдиха, че скоростта няма да бъде намалявана и ще остане 80 км/ч, каквато беше и през последните четири години. В миналото скоростта в пит-лейна в Австралия беше 60 км/ч, но след разширяването на алеята пред боксовете през 2022 година тя беше увеличена на стандартните 80 км/ч.

Дори и за този уикенд тя да беше намалена отново на 60 км/ч, това щеше да е само временно решение за тазгодишното издание на Гран При на Австралия. След края на състезателния уикенд в Мелбърн сградата на боксовете ще бъде съборена и на нейно място ще бъде издигната нова такава, която ще включва доста по-широки гаражи.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

  • 4 март 2026 | 08:01
  • 12165
  • 0
Отложиха старта на сезона в WEC заради ситуацията в Близкия изток

Отложиха старта на сезона в WEC заради ситуацията в Близкия изток

  • 3 март 2026 | 17:56
  • 1321
  • 0
Йос Верстапен: Всички се смяха на Макс, когато ги предупреждаваше за новите коли

Йос Верстапен: Всички се смяха на Макс, когато ги предупреждаваше за новите коли

  • 3 март 2026 | 12:18
  • 2981
  • 2
Баная: Бях най-слабия пилот на Дукати

Баная: Бях най-слабия пилот на Дукати

  • 3 март 2026 | 12:01
  • 782
  • 0
Невероятното натоварване, на което са подложени пилотите от MotoGP на пистата

Невероятното натоварване, на което са подложени пилотите от MotoGP на пистата

  • 3 март 2026 | 11:43
  • 1751
  • 1
И Кими Антонели остана ерген в навечерието на новия сезон

И Кими Антонели остана ерген в навечерието на новия сезон

  • 3 март 2026 | 11:18
  • 4569
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Арда

11-те на Черно море и Арда

  • 4 март 2026 | 15:03
  • 36
  • 0
ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 8244
  • 114
Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

Жестът на Евертон Бала - символ на колектива в Левски

  • 4 март 2026 | 12:48
  • 8497
  • 25
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 13910
  • 10
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 61613
  • 184
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 45459
  • 46