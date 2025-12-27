Инженерът на Верстапен преговаря с Астън Мартин

Състезателният инженер на Макс Верстапен Джанпиеро Ламбиасе е следващата голяма трансферна цел на Астън Мартин във Формула 1. Информацията е на The Race, като се смята, че британският тим ще му даде шанс за следващата крачка в развитието му.

Бъдещето на Ламбиасе в Ред Бул е под въпрос и след Гран При на Абу Даби се появиха редица спекулации, подхранени от емоционалната размяна на реплики между него и Макс след финала на „Яс Марина“.

Двамата работят заедно от 2016 година, но много анализатори са на мнение, че в Абу Даби видяхме последното състезание на Ламбиасе като инженер на Верстапен. След това се появиха различни информации относно бъдещето на Ламбиасе – че ще остане инженер на Макс или пък ще остане в Ред Бул, но на друга позиция по „семейни причини“ и т.н.

В последните седмици обаче пред Ламбиасе се е отворила нова възможност – да премине в Астън Мартин и източник от тима съобщи, че преговорите между двете страни вече са започнали. Все още няма нищо договорено, но Ламбиасе може да получи поста тим шеф или дори главен изпълнителен директор на отбора.

През ноември Ейдриън Нюи оглави Астън Мартин, като още тогава се смяташе, че това решение е временно, до намирането на титуляр за мястото. За кратко медиите, които продължават да подкрепят Кристиан Хорнър се опитаха да лансират тезата, че той ще заеме тази позиция, но това беше опровергано лично от Лорънс Строл.

Ако Ламбиасе премине в Астън Мартин, то Макс ще загуби още един от важните за него хора в Ред Бул, с които той пряко работи. И в случая става въпрос за напускащи след края на сезона, а не за тези които си тръгнаха с Ейдриън Нюи и преди него.

Доктор Хелмут Марко се пенсионира, главният механик Мат Колър отива при Джонатан Уитли в Ауди. Също така си тръгват и пърформанс инженерът на Верстапен Том Харт, както и още двама инженери от екипа на бившия световен шампион: Майкъл Манинг и Дейвид Март.

Снимки: Gettyimages