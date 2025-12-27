Ди Монтедземоло сравни шансовете на Ферари с тези на аутсайдер в Серия А

Бившият президент на Ферари Лука ди Монтедземоло е скептично настроен за шансовете на Скудерията да спечели отново световната титла във Формула 1.

През лятото Ди Монтедземоло влезе в съвета на директорите на Макларън Груп Холдингс Лимитед, под чиято шапка е и Макларън Рейсинг.

А Лука сравни шансовете на Ферари за нова титла с тези на Болоня да стане шампион в Серия А. Ферари и Болоня са двата отбора, които по думите на Лука, той поддържа цял живот.

„С оглед на настоящата ситуация в Маранело, мисля, че Болоня по-рано ще стане шампион в сравнение с Ферари“, обясни Ди Монтедземоло пред Quotidiano Nazionale.

След първите 15 кръга в Италия Болоня заема шестото място в Серия А, а тимът за последно стана шампион през 1964 година.

