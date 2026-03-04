Популярни
Формула 1 ще има нужда от сътрудничество от WEC, за да се състезава на "Имола"

  • 4 март 2026 | 14:15
  • 758
  • 0

Италианската писта „Имола“ е един от потенциалните домакини на резервни състезания, ако се стигне до анулиране на надпреварите от календара на Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия, които трябва да се проведат съответно на 12 и 19 април.

Двете състезания са под сериозни въпросителни заради ситуацията в Близкия изток, която вече наложи отлагането на първия старт за сезон 2026 в Световния шампионат за издържливост (WEC), който трябваше да се проведе в Катар на 28 март. Сега сезонът в WEC трябва да стартира на 19 април на „Имола“, което прави провеждането на старт от Формула 1 на италианското трасе през април доста трудно, ако не и направо невъзможно.

Единственият шанс Формула 1 да посети „Имола“ следващия месец ще бъде, ако WEC сътрудничи и премести своето състезание на италианското трасе, което обаче е малко вероятно с оглед календара на шампионата. Той предвижда състезание на „Спа“ в началото на май, след което всички ще започнат да се готвят за „24-те часа на Льо Ман“ в средата на юни. След надпреварата на „Сарт“ пък предстоят само стартове извън Европа и едно връщане до Стария континент би струвало много скъпо.

Така спокойно можем да достигнем до заключението, че „Имола“ отпада като вариант за домакин на резервен старт във Формула 1 през месец април. Това дава по-голям шанс на други трасета като „Портимао“ в Португалия, „Истанбул Парк“ в Турция и дори „Пол Рикар“ във Франция да приемат световния шампионат, ако се наложи.

Снимки: Imago

