Ландо Норис предрече световна титла за Оскар Пиастри

Ландо Норис вярва, че съотборникът му в Макларън Оскар Пиастри един ден „ще бъде световен шампион“, след като загуби битката за титлата този сезон, в която участва и Макс Верстапен с Ред Бул.

Норис спечели първия си световен шампионат, след като завърши трети в Гран При на Абу Даби, с която приключи кампанията, само с две точки пред Верстапен и с 13 пред Пиастри. Това бележи най-оспорвания финал във Формула 1 от 15 години насам и превърна Норис в 11-ия британец, печелил шампионата при пилотите.

"I prefer the part where I get the present" 😅



The drivers play Secret Santa... coming soon! 🎁#F1 pic.twitter.com/d0hs1pLabL — Formula 1 (@F1) December 21, 2025

На Хюлкенберг ще му липсват колите с граунд ефект

Норис изоставаше с 34 точки от съотборника си Пиастри девет състезания преди края, но брилянтна серия, включваща поредни победи в Мексико и Бразилия, го изстреля на върха в класирането. 26-годишният британец запази самообладание в напрегнатия финал на „Яс Марина“, за да си осигури първата корона при пилотите във Формула 1.

Въпреки това Норис подкрепи Пиастри, който водеше в шампионата в продължение на 15 кръга през 2025 г., да триумфира в бъдеще.

„Имаше двама пилоти, които бяха дяволски бързи и определено направиха живота ми труден тази година - обясни Норис. - Оскар, през цялото време от първия кръг, знаех, че вероятно ще бъде най-трудният за побеждаване, а и никога не можеш да отпишеш Макс, Макс си е Макс.“

Тото Волф: Имаме късмет, че Джордж Ръсел кара за нас

„Със сигурност никога не сме го отписвали и за всеки, който може би го е направил, той доказа, че греши. Радвам се, че бяхме нащрек и готови за подобно нещо, но е удоволствие да се боря с Макс, четирикратен световен шампион.“

„За мен беше вълнуващо да водя тези битки срещу него, може би не винаги да им се наслаждавам, но на някои от тях, просто да споделям пистата и да се боря срещу друг световен шампион като него, а със сигурност и Оскар, който ще бъде световен шампион.“

В Макларън искат да задържат Пиастри: Той ще стане световен шампион с нас!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages