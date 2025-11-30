ПАОК взе драматична победа в голово шоу, Десподов влезе и излезе

Отборът на ПАОК с Кирил Десподов в състава взе драматична победа с 3:2 над Левадиакос като гост в мач от 12-тия кръг на гръцката Супер Лига. “Двуглавите орли” на два пъти бяха догонващи в резултата, но с две попадения на руснака Магомед Оздоев изравняваха, а в последната минута на редовното време Йоргос Якумакис донесе победата за тима на Разван Луческу. При това гостите играеха в последните минути с човек по-малко, след като от 77-ата минута червен картон френският халф Суалихо Мейте.

Капитанът на България Кирил Десподов се появи в игра в 61-вата минута, но престоя на терена само двадесетина минути и бе заменен отново, като причината бе тактическа - именно заради червения картон на съотборника му. С победата днес ПАОК излезе еднолично на второто място с 29 точки, докато Левадиакос е на 4-а позиция с 21 точки.

Още в 10-ата минута Левадиакос излезе напред след попадение на Йоанис Кости. В самия край на първата част обаче ПАОК успя да изравни. Лука Иванушеч центрира от ъглов удар, а топката срещна страничната греда на домакините. Най-бързо реагира Магомед Оздоев, който възстанови равенството - 1:1.

През втората част Левадиакос отново поведе, този път чрез Бенямин Вербич в 50-ата минута, но само пет минути по-късно Оздоев изравни с втория си гол в двубоя. В 61-вата минута в игра се появи Кирил Десподов, който обаче престоя на терена само двадесетина минути ибе заменен в 83-ата минута. Смяната не бе заради контузия, а причината бе чисто тактическа, защото междувременно директен червен картон получи халфа на гостите Суалихо Мейте, който извърши грубо нарушение срещу Йоанис Кости.

Въпреки това ПАОК успя да изтръгне победата в последната минута от редовното време, когато след контраатака Тайсон намери Йоргос Якумакис, който реализира за крайното 2:3.