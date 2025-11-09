Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Панатинайкос
  3. Панатинайкос приземи ПАОК и Десподов

Панатинайкос приземи ПАОК и Десподов

  • 9 ное 2025 | 23:08
  • 1025
  • 0
Панатинайкос приземи ПАОК и Десподов

Панатинайкос спря победната серия на ПАОК, побеждавайки го с 2:1 в дербито на 10-ия кръг на гръцката Супер лига. Така "детелините" спряха серията от 7 поредни победи във всички турнири на солунчани и им нанесоха първо поражение от началото на сезона в първенството. Кирил Десподов бе сред титулярите за гостите, но бе заменен в 58-ата минута от Тайсон.

Панатинайкос поведе с два гола до средата на първото полувреме. Резултатът откри Милош Пантович в 20-ата минута, а Тин Йедвай удвои в 31-вата минута.

През втората част ПАОК върна един гол чрез Янис Константелиас в 61-вата минута.

Силите на гостите обаче не стигнаха за обрат и те трябваше да преглътнат пърата си загуба за сезона.

Това поражение свали ПАОК от първото място, като отборът вече е 2-ри с 23 точки. Панатинайкос пък излезе на 6-ото място с 15 точки до момента.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Метц с трети пореден успех

Метц с трети пореден успех

  • 9 ное 2025 | 21:30
  • 665
  • 1
Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

Страсбург доближава лидерите след успех над Лил

  • 9 ное 2025 | 21:11
  • 802
  • 0
Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

Рома отново се справи с Удинезе и задмина Милан и Наполи

  • 9 ное 2025 | 21:09
  • 3624
  • 0
Селта 2:4 Барселона, греда на Ямал

Селта 2:4 Барселона, греда на Ямал

  • 9 ное 2025 | 23:58
  • 8579
  • 131
Интер не сбърка срещу Лацио и окупира върха в Серия "А"

Интер не сбърка срещу Лацио и окупира върха в Серия "А"

  • 9 ное 2025 | 23:40
  • 3597
  • 2
Драматичен развой доближи Щутгарт на точка от второто място

Драматичен развой доближи Щутгарт на точка от второто място

  • 9 ное 2025 | 20:43
  • 1337
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 96094
  • 323
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 48727
  • 126
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 27334
  • 23
Селта 2:4 Барселона, греда на Ямал

Селта 2:4 Барселона, греда на Ямал

  • 9 ное 2025 | 23:58
  • 8579
  • 131
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 60093
  • 189
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 33205
  • 232