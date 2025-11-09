Панатинайкос приземи ПАОК и Десподов

Панатинайкос спря победната серия на ПАОК, побеждавайки го с 2:1 в дербито на 10-ия кръг на гръцката Супер лига. Така "детелините" спряха серията от 7 поредни победи във всички турнири на солунчани и им нанесоха първо поражение от началото на сезона в първенството. Кирил Десподов бе сред титулярите за гостите, но бе заменен в 58-ата минута от Тайсон.

Панатинайкос поведе с два гола до средата на първото полувреме. Резултатът откри Милош Пантович в 20-ата минута, а Тин Йедвай удвои в 31-вата минута.

През втората част ПАОК върна един гол чрез Янис Константелиас в 61-вата минута.

Силите на гостите обаче не стигнаха за обрат и те трябваше да преглътнат пърата си загуба за сезона.

Това поражение свали ПАОК от първото място, като отборът вече е 2-ри с 23 точки. Панатинайкос пък излезе на 6-ото място с 15 точки до момента.